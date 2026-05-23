23 Мая 2026, 16:00
1
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Осмокеску: Цены могут вырасти на 10% до конца года

Цены могут вырасти на 10% до конца года. На это обратил внимание министр экономического развития и цифровизации Еуджениу Осмокеску.

По его словам, вслед за бензином и дизелем начнется неизбежное подорожание продуктов повседневного спроса и услуг, передает logos-pres.md

По словам министра, первые последствия уже отразились на стоимости топлива, сильнее всего пострадали сельхозпроизводители в период весенне-полевых работ. 

«К сожалению, из-за конфликта в Персидском заливе мы ощутим рост цен минимум на 10%. На заправках это, конечно, уже заметно, и сильнее всего, к сожалению, это ударило по фермерам во время весенних работ. Но мы увидим рост цен и на прилавках. Опять же, к сожалению, всему причиной кризис в Заливе. До конца текущего года мы ожидаем подорожания товаров примерно на 10%», — заявил Осмокеску в подкасте ZdG. 

Еуджениу Осмокеску уже не впервые говорит о десятипроцентном росте цен. Ранее в эфире телеканала TVR Moldova он подчеркивал, что подорожание неизбежно. 

«Я говорю сейчас не о дизельном топливе или бензине, я имею в виду продукты повседневного спроса. Возможно, вырастут в цене и услуги — разумеется, это неизбежно», — отметил министр.

Источник
logos.press.md logologos
