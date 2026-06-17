Власти опровергли прогнозы о 20-процентном росте цен на жильё из-за налоговой реформы.

Министр финансов Андриан Гаврилицэ заявил, что введение НДС при продаже нового жилья не приведёт к росту цен на 20%, как утверждают некоторые критики налоговой реформы.

По словам чиновника, налог будет применяться только при первой продаже нового объекта недвижимости на рынке, а в нынешнюю стоимость строительства уже входит НДС на большинство материалов и услуг, используемых при возведении жилья, сообщает bani.md

«НДС применяется только к новым объектам недвижимости при их первой продаже на рынке. Это должно быть абсолютно понятно. Неправда, что цены вырастут на 20%, и нет никаких оснований для такого роста», — заявил Гаврилицэ.

Министр пояснил, что застройщики уже платят НДС в размере 20% на значительную часть строительных материалов и других составляющих себестоимости жилья. Поэтому влияние новой меры на цены будет значительно меньше, чем утверждается в публичном пространстве.

«Любое строительство включает стоимость материалов и услуг, которые уже облагаются НДС в размере 20%. Значительная часть стоимости строительства уже содержит этот налог», — уточнил он.

Андриан Гаврилицэ также заявил, что действующее освобождение нового жилья от НДС непропорционально выгодно покупателям дорогой недвижимости. По его словам, чем выше стоимость объекта, тем больше налоговая льгота.

«Человек, который покупает новую квартиру за 50 тысяч евро, получает относительно небольшую выгоду. А тот, кто приобретает новый объект недвижимости стоимостью два миллиона евро, сегодня пользуется очень значительной налоговой льготой. Именно здесь возникает вопрос налоговой справедливости», — сказал министр.

Глава Минфина отметил, что средства, которые государство получит после изменения налогового режима, могут быть направлены на адресные программы поддержки граждан, нуждающихся в жилье.

В связи с этим власти рассматривают возможность продолжения и расширения программы Prima Casă («Первый дом»), чтобы молодые люди и семьи, только начинающие самостоятельную жизнь, могли получать прямую помощь при покупке жилья.

«Мы хотим помогать молодёжи и семьям, которым действительно нужен доступ к жилью, через специальные программы поддержки, а не за счёт сохранения налоговой льготы, преимущества от которой не всегда получают те, кто больше всего в ней нуждается», — подчеркнул Андриан Гаврилицэ.