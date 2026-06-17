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libertv
17 Июня 2026, 16:54
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Представители строительной отрасли о налоговой реформе: Жильё может стать ещё дороже

Федерация патронатов строителей, дорожников и производителей стройматериалов Condrumat выступила с критикой проекта бюджетно-налоговой политики на 2027 год и потребовала от правительства и парламента приостановить его продвижение.

Представители строительной отрасли о налоговой реформе: Жильё может стать ещё дороже.
Представители строительной отрасли о налоговой реформе: Жильё может стать ещё дороже.

Согласно официальному заявлению федерации, предлагаемые Министерством финансов изменения продвигаются «без представления полной экономической оценки их влияния на строительный сектор, частные инвестиции, индустрию строительных материалов и развитие предпринимательской среды», сообщает libertv.md

Какие меры вызывают недовольство строителей?


Представители Condrumat утверждают, что речь идёт не просто о налоговых изменениях, а о мерах, которые напрямую ударят по карману граждан. Среди наиболее спорных инициатив:

  • отмена освобождения от НДС при продаже жилья;
  • увеличение налога на прирост капитала до 15% от всей суммы прироста;
  • введение 15-процентного налога на прирост капитала при продаже собственного жилья (для сумм свыше 1 млн леев);
  • повышение налога на дивиденды.

«Эти меры затронут конечного потребителя, который будет вынужден платить более высокую цену за квадратный метр жилья, а также поставят под угрозу развитие строительной отрасли, особенно в жилом сегменте», — предупреждает федерация.

По мнению представителей отрасли, новые правила приведут к снижению интереса к инвестициям в недвижимость, сокращению объёмов строительства и негативно скажутся на производстве строительных материалов. Это, в свою очередь, может вызвать цепную реакцию и повлиять на занятость в секторе.

В связи с этим Condrumat требует от властей остановить законодательный процесс до проведения независимой экономической оценки и обнародовать расчёты, на основании которых были разработаны данные предложения.

Проект бюджетно-налоговой политики на 2027 год в настоящее время находится на стадии общественных консультаций. Помимо спорных изменений, документ предусматривает применение нулевой ставки налога на реинвестированную прибыль и расширение режима независимой деятельности.

Источник
libertv
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