МВФ: Программа Prima Casă Plus существенно способствовала росту цен на жильё.

Об этом предупреждает Международный валютный фонд (МВФ) в своём последнем докладе о стабильности финансовой системы Республики Молдова, сообщает ziua.md

По оценке экспертов МВФ, сочетание повышенного спроса на жильё, в том числе стимулированного программой поддержки покупателей первого жилья, и недостаточного предложения на рынке привело к быстрому росту цен на недвижимость. Так, жильё подорожало на 25,6% в 2024 году и ещё на 24,2% в первой половине 2025 года.

МВФ отмечает, что расширение кредитования стало одним из самых быстрых за последнее десятилетие, а соотношение кредитов к ВВП достигло максимального уровня с 2015 года. В этих условиях фонд предупреждает о росте рисков для финансовой стабильности, хотя банковская система пока остаётся устойчивой и хорошо капитализированной.

Эксперты рекомендуют властям в Кишинёве более внимательно следить за ситуацией на рынке недвижимости и привести условия программы «Prima Casă» в соответствие с общими правилами, действующими для ипотечных и потребительских кредитов, чтобы ограничить накопление рисков в финансовом секторе.

В докладе говорится, что активный рост кредитования был обусловлен снижением процентных ставок, восстановлением внутреннего спроса и мерами поддержки при покупке первого жилья. Вместе с тем МВФ предупреждает, что сохранение столь высоких темпов роста цен и объёмов кредитования требует усиленного надзора со стороны властей.

Программа «Prima Casă Plus» была запущена весной 2024 года как государственная льготная ипотечная программа, призванная облегчить доступ к жилью для молодёжи и семей в Молдове. Новый механизм значительно расширил условия прежней программы «Prima Casă», предусматривая кредиты до 2,5 млн леев, срок погашения до 30 лет, возможность первоначального взноса 0% и государственные гарантии до 70% стоимости жилья.

О запуске программы объявила президент Майя Санду, после чего она была утверждена правительством. Перед президентскими выборами и конституционным референдумом осенью 2024 года программа активно продвигалась правящей партией.

С 1 апреля 2026 года власти прекратили приём новых заявок на ежемесячные компенсации из государственного бюджета для участников программы, сославшись на исчерпание предусмотренных средств. При этом механизмы государственных гарантий и льготного кредитования сохранились, однако компонент прямой финансовой поддержки был заморожен.

Позднее правительство объявило о намерении пересмотреть концепцию программы на фоне растущего давления на государственные финансы и увеличения расходов, накопившихся в поствыборный период.