Эксперты: Жильё в Молдове в ближайшие годы дешеветь не будет.

Рынок недвижимости в Молдове переживает один из самых сложных периодов за последние десятилетия на фоне снижения числа введённых в эксплуатацию жилых объектов и замедления жилых строительных проектов.

Граждан, которые выбирают квартиры на этапе строительства из-за более низкой цены, предупреждают о необходимости тщательно изучать рынок и осознавать риски, которые они на себя берут, сообщает Radio Moldova.

О текущей ситуации в секторе и мерах предосторожности, которые должны учитывать покупатели, рассказала эксперт по недвижимости Виктория Деркач в эфире телеканала Moldova 1.

Одним из факторов, повлиявших на спад рынка, стало введение более строгих правил по подтверждению происхождения денег, используемых в сделках с недвижимостью. Несмотря на высокий интерес к покупке жилья, многие покупатели сталкиваются с трудностями при подтверждении источника средств.

«Первый вопрос — как я могу доказать происхождение денег. Это крайне важно как у нотариуса, так и в банке, когда ты хочешь внести деньги для последующего перевода на счёт строительной компании», — подчеркнула эксперт.

Ещё одним фактором, влияющим на рынок, является постоянный рост затрат. Застройщики объясняют это подорожанием строительных материалов и работ по завершению проектов, в то время как покупатели ожидают возможного снижения цен. Однако Виктория Деркач считает, что удешевление жилья в краткосрочной или среднесрочной перспективе нереалистично.

«С уверенностью могу сказать — этого не произойдёт в ближайшие годы», — заявила эксперт.

Она отметила, что существует разница между замедлением строительства и полной остановкой проекта. Во многих случаях проблемы возникают из-за финансовых трудностей застройщиков.

«Стагнация строительного проекта в первую очередь связана с финансовыми возможностями застройщика, и это является тревожным сигналом для всех, кто ищет жильё», — добавила она.

Чтобы снизить риски, покупателям рекомендуется тщательно анализировать историю строительной компании перед подписанием договора.

«Я советую проверять, сколько объектов и проектов уже введено в эксплуатацию. Это ключевой момент при выборе застройщика», — подчеркнула эксперт.

Также важно внимательно изучать сам договор купли-продажи до его подписания. Однако многие покупатели начинают анализировать условия уже после появления задержек или проблем.

Виктория Деркач рекомендует проверять все детали: площадь квартиры, кадастровый номер, статус земельного участка, срок сдачи объекта в эксплуатацию и условия штрафов.

Особое внимание следует уделять условиям принудительного исполнения договора и другим юридическим положениям, которые могут иметь серьёзные последствия.

По словам эксперта, покупатели должны понимать причины задержек — будь то юридические проблемы, процедуры газификации, благоустройство территории или другие административные формальности. Также она рекомендует фиксировать все запросы и ответы между клиентами и застройщиками в письменной форме.

Покупатели могут потребовать расторжения договора, однако необходимо тщательно оценивать последствия такого шага. Во многих случаях застройщики предусматривают удержание части первоначального взноса.

По этой причине перед отказом от договора стоит рассмотреть возможность перепродажи прав на квартиру, чтобы избежать потерь части инвестиций. Что касается компенсаций за задержки, эксперт отмечает, что такие случаи встречаются крайне редко.

«Я знаю несколько таких случаев. За всё время моей работы в недвижимости их было, наверное, всего три», — сказала она.

По словам эксперта, соблюдение сроков и прозрачная коммуникация с клиентами крайне важны для доверия к рынку, особенно в период, когда отрасль фиксирует рекордное снижение ввода жилья в эксплуатацию.

В 2025 году в Республике Молдова было введено в эксплуатацию всего 333 тысячи квадратных метров жилья, а в первом квартале 2026 года — 17 тысяч квадратных метров. Это самый низкий объём введённого жилья за последние примерно 70 лет.