theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
bani.md logobani
12 Июня 2026, 14:34
6 505
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Власти намерены повысить порог применения налога на имущество

Министерство финансов предлагает изменить порядок применения налога на имущество — одно из самых значительных изменений, включённых в пакет налоговых реформ на 2027 год.

Власти намерены повысить порог применения налога на имущество.
Власти намерены повысить порог применения налога на имущество.

Согласно налоговой политике, власти намерены повысить порог применения налога на имущество примерно с 200 000 евро до 500 000 евро. При этом ставка налога в размере 1% будет применяться только к стоимости, превышающей этот порог, а не ко всей стоимости имущества, как это происходит сейчас, сообщает bani.md

Министерство финансов утверждает, что действующая система может создавать несправедливые ситуации и затрагивать владельцев, которые не обладают действительно крупными состояниями, особенно на фоне роста рыночной стоимости недвижимости в последние годы.

Власти считают, что новый механизм позволит сосредоточить налогообложение на действительно дорогой недвижимости и снизит налоговую нагрузку на владельцев жилья, которые находятся близко к действующему порогу налогообложения.

Источник
bani.md logobani
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте