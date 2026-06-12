Согласно налоговой политике, власти намерены повысить порог применения налога на имущество примерно с 200 000 евро до 500 000 евро. При этом ставка налога в размере 1% будет применяться только к стоимости, превышающей этот порог, а не ко всей стоимости имущества, как это происходит сейчас, сообщает bani.md

Министерство финансов утверждает, что действующая система может создавать несправедливые ситуации и затрагивать владельцев, которые не обладают действительно крупными состояниями, особенно на фоне роста рыночной стоимости недвижимости в последние годы.

Власти считают, что новый механизм позволит сосредоточить налогообложение на действительно дорогой недвижимости и снизит налоговую нагрузку на владельцев жилья, которые находятся близко к действующему порогу налогообложения.