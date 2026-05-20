Молдова выделит более 4 млрд леев на поддержку малого и среднего бизнеса.

На реализацию программы выделят 4,26 миллиарда леев. Эти средства пойдут на упрощение доступа к кредитам, развитие цифровых услуг, поддержку экспорта и продвижение женского предпринимательства, сообщает rupor.md

Одной из ключевых целей плана является создание более 17 тысяч новых рабочих мест в частном секторе к 2027 году. Власти также намерены в три раза увеличить объем безвозвратных грантов для запуска стартапов и расширить программу государственных финансовых гарантий по кредитам с 1,8 млрд до 4,5 млрд леев. Кроме того, планируется активнее внедрять электронные счета-фактуры, доведя их долю в бизнесе до 22%.

Важным этапом станет переход на европейские стандарты определения малого и среднего бизнеса. Это изменение позволит молдавским компаниям наравне с европейскими участвовать в программах и фондах ЕС. Программа напрямую связана со стратегией вступления Молдовы в Евросоюз и призвана подготовить местную экономику к работе на едином европейском рынке.