Депутат: Без изменений в кодекс налог на недвижимость для физлиц возрастет в 3-5 раз.

Она отметила, что в результате массовой переоценки кадастровая стоимость недвижимости возросла в три-пять раз, соответственно, таким же образом увеличится в следующем году и налог, пишет infotag.md

Депутат отметила, что местные власти, которые в течение года будут утверждать сумму налога не смогут ни опустить, ни оставить ее прежней из-за соответствующего положения Налогового кодекса, которое предполагает минимальную ставку на уровне 0,1%.

По ее словам, Партия развития и объединения (входящая в блок "Альтернатива") предложила поправку, снимающую это ограничение для недвижимости физических лиц. Более того, она получила положительное заключение Министерства финансов, но впоследствии была отозвана из повестки заседания правительства.

Депутат выразила недоумение изменением позиции министерства и призывает правительство «действовать в интересах граждан».