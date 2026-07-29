Валютный рынок в Молдове стабилизировался.

В июне 2026 года на валютном рынке Молдовы сохранялся относительный баланс.

Чистый спрос экономических агентов-импортеров на инвалюту стабильно перекрывался предложением от физических лиц. В течение месяца предложение от граждан увеличилось более чем на 16% по сравнению с маем, что поддержало стабильность национальной валюты, передает logos-pres.md

Спрос и предложение валюты на валютном рынке в июне 2026 года стало более уравновешенным. Степень покрытия чистого спроса на иностранную валюту со стороны экономических агентов чистым предложением от физических лиц составила 96,9% по сравнению с 91,1% в мае.

Ситуацию фиксирует Национальный банк, уведомляя, что в течение июня не вмешивался в работу местного валютного рынка. Причина – сезонный всплеск притока инвалюты. По сравнению с предыдущим месяцем чистое предложение иностранной валюты от физических лиц, по данным НБМ, увеличилось на 68,9 млн евро (+26,0%), а чистый спрос на иностранную валюту со стороны экономических агентов увеличился на 53,7 млн евро (+18,5%). Чистое предложение валюты от населения росло в преддверии сезона летних отпусков.

Основной объем валюты поступает на рынок в виде евро и долларов. Это помогает регулятору удерживать курс молдавской валюты в устойчивом состоянии.

В течение июня курс лея оставался устойчивым. Официальные показатели варьировались на уровне около 20,13–20,16 MDL за EUR и 17,80–17,85 MDL за USD. Поскольку рыночные показатели и активность постоянно корректируются в зависимости от денежных переводов и торговых объемов, доступ к свежим оперативным данным, в этом смысле, имеет решающее значение.