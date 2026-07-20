theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
logos.press.md logologos
20 Июля 2026, 10:21
8 989
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Валютные резервы Молдовы сократились и составили 5,2 млрд евро

Официальные резервные активы и другие валютные активы Национального банка Молдовы (НБМ) на 10 июля 2026 года сократились на 0,98 млн евро, по сравнению с ситуацией на конец июня, и составили 5 212,9 млн евро.

Валютные резервы Молдовы немного сократились и составили 5,2 млрд евро.
Валютные резервы Молдовы немного сократились и составили 5,2 млрд евро.

В июне наблюдался рост стоимости валютных резервов. Ежемесячные колебания стоимости зависят от внешних поступлений, операций на рынке и переоценки валют, пишет logos-pres.md

Агрегированные данные о ситуации и влиянии всех факторов на стоимость валютных резервов НБМ публикует постфактум. Ключевым фактором в июне, когда наблюдалось положительное сальдо, стала переоценка активов, вызванная месячным колебаниями курсов валют к доллару США.

Как следует из статистики Нацбанка, в целом с начала года стоимость активов выросла на 108,64 млн евро (+2,13%). На конец 2025 г. они оценивались в 5 104,26 млн евро. Эта цифра демонстрирует тенденцию к сокращению на фоне месячной волатильности.

Исторический максимум валютных резервов НБМ в долларах США пришелся на 4 октября 2024 г., когда они составили $5 695,02 млн. Однако они все еще перекрывают нормативы обязательств по импорту.

Напомним, преодоление рубежа в $5 млрд, когда произошел значительный скачок произошел именно в 2024 году. Более ранние рекорды, для сравнения, когда резервы пересекли отметку в $4 млрд, относятся к осени 2021 года, а в 2013 году максимальный уровень составлял около $2,83 млрд.

Источник
logos.press.md logologos
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте