В Сынжерей создадут промышленный парк за 40 млн леев.

Согласно решению кабмина, проект разместят на 8 участках площадью 6,37 га, которые переданы предприятию «Apa Canal Singerei» в долгосрочное пользование сроком не менее 30 лет.

Парк будет развиваться под брендом «Sîngerei-Centru-Europei», передает logos-pres.md

Основной объем инвестиций направят на создание производственной инфраструктуры. В проект входят административное здание с коммерческими помещениями и производственно-инкубационный корпус площадью 2500 кв. м, а также инженерные сети и коммуникации. Земельные участки должны быть переведены из сельскохозяйственной категории в промышленную.

Власти предупреждают, что при невыполнении требований по смене назначения земли и подключению к инфраструктуре проект может лишиться статуса промышленного парка. Инициатива включена в План экономического роста Молдовы на 2025–2027 годы и рассматривается как инструмент привлечения инвестиций и создания рабочих мест в регионах.

Одновременно правительство закладывает 120 млн леев в госбюджет 2026 года на развитие инфраструктуры промышленных парков категории C. Отметим, что за последние 10 лет руководство Сынжерейского района не раз просило поддержки у министерства экономики для создания промпарка, который бы обеспечил промышленное развитие данного региона. В 2017 году власти района даже зарезервировали 60 гектаров земли для этих целей. Первый такой объект открылся осенью 2017 года в рамках проекта «Развитие аграрного сектора через создание трансграничной сельскохозяйственной сети», реализованного при поддержке Европейского союза.

Парк расположен на участке в 1,58 га, был оборудован холодильником мощностью 1600 тонн для хранения фруктов и овощей, и линией сортировки. Стоимость проекта составляла 2,5 млн евро. Однако данный объект работал с переменным успехом и большую часть времени простаивал.

Сегодня в Молдове действуют 10 промышленных парков. Почти половина всех инвестиций в сектор сосредоточена в парке Tracom в Кишиневе, тогда как региональные площадки продолжают заметно отставать по объемам привлеченного капитала.