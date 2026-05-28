Приток иностранных инвестиций в Молдову за год сократился вдвое.

Об этом говорится в исследовании о влиянии прямых иностранных инвестиций, подготовленном компанией Business Intelligent Services (BIS) по инициативе Агентства по инвестициям, сообщает mold-street.com

Реальный рост ПИИ в прошлом году составил всего 138 млн евро — в два раза меньше, чем в 2024 году. Этот показатель оказался ниже 1% ВВП страны и значительно отстает от цели в 4% ВВП, которую нынешняя власть поставила еще пять лет назад.

Реинвестирование прибыли доминирует в структуре ПИИ

Согласно исследованию, рост был обеспечен за счет чистых потоков инвестиций (+409 млн евро), однако его частично нивелировали эффекты переоценки активов.

«Эта динамика показывает, что изменение объема ПИИ зависит не только от инвестиционных потоков, но и от внешних факторов, в частности от валютных колебаний», — отмечают авторы исследования.

Данные показывают, что в 2025 году основной вклад в ПИИ обеспечило именно реинвестирование прибыли, тогда как новый капитал и внутригрупповое финансирование имели ограниченное значение.

Так, объем реинвестированной прибыли достиг 414 млн евро, практически сохранив уровень 2024 года (416 млн евро). Это остается главным источником роста иностранных инвестиций и отражает устойчивые результаты компаний с иностранным капиталом, которые предпочитают развивать уже существующий бизнес.

В то же время вложения в капитал показали отрицательное значение — минус 11 млн евро, что подтверждает тенденцию сокращения нового капитала. Валовые поступления составили 65 млн евро, однако вывод средств достиг 75 млн евро, что свидетельствует о повышенной осторожности инвесторов в отношении новых проектов.

Долговые инструменты также играют все менее заметную роль. Их вклад составил всего 6 млн евро после двух подряд отрицательных лет. Несмотря на то что объем новых займов достиг 161 млн евро, почти такая же сумма — 155 млн евро — была направлена на погашение долгов, что подтверждает второстепенное значение внутригруппового финансирования.

Структурная уязвимость в привлечении нового капитала

Авторы исследования пришли к выводу, что нынешняя динамика свидетельствует о переходе от модели, основанной на инвестиционном расширении, к модели консолидации уже существующих инвестиций. Это подтверждает устойчивость нынешней инвестиционной базы, но одновременно указывает на структурную проблему с привлечением нового капитала.

В связи с этим эксперты рекомендуют властям активизировать усилия по привлечению новых крупных инвестиционных проектов, в том числе greenfield-проектов — то есть создания новых производств с нуля.

По мнению авторов, в ближайшие годы приоритетом государственной политики должно стать повышение предсказуемости экономики, диверсификация источников капитала и прямое стимулирование новых проектов в производственном и технологическом секторах.