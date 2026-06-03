В Румынии пытаются обжаловать приобретение молдавского порта Джурджулешты.

Fondul Proprietatea подал апелляцию на решение суда, ранее отказавшего в отмене увеличения уставного капитала Администрации морских портов Констанцы (CNAPM), сообщает издание Replica Online. Денежные средства должны были быть направлены на приобретение оператора порта Джурджулешть в Молдове, сообщает logos-press.md

В марте 2026 года акционеры CNAPM одобрили увеличение уставного капитала на 281,6 млн румынских леев ($62,2 млн) для финансирования сделки стоимостью $65 млн. Решение поддержало румынское государство, владеющее 80% акций компании.

Fondul Proprietatea утверждает, что необходимости дополнительного финансирования не было, поскольку в конце 2025 года на счетах CNAPM находилось более 880 млн леев. Также фонд заявляет об отсутствии экономического обоснования избранной схемы финансирования и возможных рисках с точки зрения правил ЕС по государственной помощи.

По мнению фонда, приобретение Джурджулештского порта создает экономические и юридические риски для миноритарных акционеров и может привести к размыванию их доли в компании.

15 мая суд в Констанце отклонил иск как необоснованный, однако 27 мая Fondul Proprietatea обжаловал это решение в апелляционной инстанции.