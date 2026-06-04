В Румынии допускают, что запуск ЛЭП Сучава-Бельцы могут не завершить к 2030 году.

Об этом говорится в исследовании по оценке надежности энергосистемы, заказанном румынским оператором электросетей Transelectrica, сообщает Mold-Street.

Исследование содержит прогнозы на 2027, 2030 и 2035 годы и не предусматривает ввод линии Сучава–Бэлць в эксплуатацию к 2027 году, как продолжают заявлять в Министерстве энергетики Молдовы. Более того, румынская сторона не исключает, что объект не будет завершен даже к 2030 году.

В документе отмечается, что проведенные расчеты учитывают возможные переносы сроков реализации крупных энергетических проектов, запланированных к вводу к 2030 году, включая ЛЭП 400 кВ Сучава–Бельцы и линию Гэдэлин–Сучава.

При этом в сценарии на 2035 год линия Сучава–Бельцы уже рассматривается как построенная и введенная в эксплуатацию. Речь идет о новом участке на территории Румынии.

Что касается другой стратегической линии электропередачи — Страшены–Гутинаш, предназначенной для соединения энергосистем Молдовы и Румынии и ранее заявленной как проект с американским финансированием, — в исследовании она вообще не упоминается.

Власти до сих пор не определили подрядчика

Следует отметить, что конкурс по выбору компании, которая должна построить молдавский участок линии Бельцы –Сучава, до сих пор не завершен. С момента объявления тендера прошло уже десять месяцев.

Первоначально строительство планировалось начать в 2026 году. Министерство энергетики обещало завершить проект уже в 2027 году, хотя румынская сторона ранее называла более реалистичным сроком 2029 год.

Недавно, на фоне российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины и повреждения линии Исакча–Вулкэнешты, премьер-министр Александр Мунтяну заявил, что Молдова получит «полную энергетическую независимость» после запуска линии Бельцы–Сучава, поскольку она не будет проходить через территорию Украины.

На территории Румынии новая линия протяженностью около 93 километров пройдет через 17 населенных пунктов в уездах Сучава и Ботошаны.

В Молдове линия Бельцы–Сучава будет иметь длину примерно 48 километров — от электроподстанции Бельцы до точки соединения с румынской энергосетью. Согласно техническому проекту, на маршруте планируется установить 145 металлических опор, из которых 21 будет анкерной, а 124 — промежуточными.

Общая стоимость проекта оценивается в 77 миллионов евро. Финансирование обеспечивается из нескольких источников: грант Европейского союза в размере 15,4 млн евро через Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), кредит ЕБРР на 30,8 млн евро и еще 30,8 млн евро от Европейского инвестиционного банка.

Напомним, что в прошлом году парламент Молдовы признал строительство линии Бельцы–Сучава, модернизацию подстанции Бельцы 330 кВ и возведение новой подстанции 400 кВ проектами национального значения и общественной необходимости.