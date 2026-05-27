ipn
27 Мая 2026, 15:44
В Молдове занятость населения значительно ниже среднего уровня ЕС

Только 52% жителей Молдовы в возрасте от 15 до 64 лет заняты на рынке труда. Это значительно ниже среднего показателя по Европейскому союзу, где уровень занятости составляет около 75%.

Такие данные представлены в анализе рынка труда Молдовы, который озвучил старший экономист Всемирного банка Яшодхан Горпаде, сообщает IPN.

В документе также отмечается, что значительная часть молодёжи остаётся вне рынка труда и системы образования. Речь идёт о категории NEET молодых людях, которые не работают, не учатся и не проходят профессиональную подготовку.

Среди людей в возрасте от 20 до 24 лет в такой ситуации находятся 16% мужчин и 25% женщин.

По словам экономиста, более половины молодых мужчин из категории NEET заявляют, что не работают в Молдове, потому что трудоустроены за границей. Среди молодых женщин примерно две трети объясняют отсутствие занятости обязанностями по уходу за детьми и другими членами семьи.

Анализ также показывает, что 42% молодых безработных отказались от работы из-за низкой зарплаты. Многие сравнивают доходы в Молдове с тем, что могли бы зарабатывать за рубежом.

Среди рекомендаций Всемирного банка — расширение доступных услуг по уходу за детьми и пожилыми людьми, а также адаптация миграционной политики для лучшего использования инвестиций и компетенций диаспоры.

Кроме того, специалисты подчёркивают необходимость модернизации учебных программ в соответствии со стандартами Европейского союза. Особый акцент предлагается сделать на STEM-направлениях, информационных и коммуникационных технологиях.

Источник
ipn
