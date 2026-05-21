В Молдове объём новых банковских кредитов снизился в апреле.

По данным Национального банка Молдовы, чуть более 65% из них были предоставлены предприятиям, а около 35% — физическим лицам, сообщает IPN.

НБМ отмечает, что физические лица оформили новые потребительские кредиты в леях на сумму чуть более 1,6 млрд леев по средней номинальной процентной ставке около 10,7%. При этом новые кредиты на недвижимость составили 912 млн леев со средней ставкой около 8%.

Наибольший объём потребительских кредитов в национальной валюте был выдан на сроки от двух до пяти лет — около 1,5 млрд леев по ставке чуть более 10,5%. Объём потребительских кредитов на срок от одного до двух лет составил 76 миллионов леев, а на срок до 12 месяцев – 49 миллионов леев.

В то же время в сфере бизнеса новые кредиты, выданные нефинансовым коммерческим компаниям, составили около 2,7 миллиарда леев в национальной валюте при средней ставке примерно 8,4%, и более 1,45 миллиарда леев в иностранной валюте при ставке около 5%.

При этом небанковский финансовый сектор заключил новые кредиты на сумму 189 миллионов леев в национальной валюте и 197 миллионов леев в иностранной валюте, а предприниматели – на сумму 127 миллионов леев.