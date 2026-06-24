В Молдове завершился режим повышенной готовности в энергетике.

С 24 июня в Молдове официально прекращено действие режима повышенной готовности в энергетике, который был введен 25 апреля 2026 года сроком на 60 дней.

Власти сообщили, что продлевать его не будут, поскольку анализ рисков показывает отсутствие необходимости сохранять особый режим в энергетическом секторе, сообщает protv.md

Как сообщили в Национальном центре управления кризисами (CNMC), после отмены режима начнется подготовка комплексного отчета о принятых мерах и их эффективности. Документ будет опубликован позднее.

В центре также подчеркнули, что в настоящее время ситуация в энергетическом секторе остается под постоянным контролем компетентных органов в соответствии с действующим законодательством.

Особый режим в энергетическом секторе был объявлен после отключения линии электропередачи Исакча — Вулканешты, одной из ключевых для энергосистемы страны.

Линия была выведена из эксплуатации вечером 23 марта после атак беспилотников на объекты инфраструктуры на юге Украины. Это вызвало опасения относительно стабильности энергоснабжения и потребовало введения специальных мер для управления рисками в отрасли.