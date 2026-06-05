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bani.md logobani
5 Июня 2026, 10:51
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Румыния начала отбор газа из хранилищ для поставок в Молдову и Венгрию

Румыния начала отбирать природный газ из подземных хранилищ в разгар лета — ситуация, которая в последние годы встречалась крайне редко.

Румыния начала отбор газа из хранилищ для поставок в Молдову и Венгрию.
Румыния начала отбор газа из хранилищ для поставок в Молдову и Венгрию.

Причина заключается во временном снижении внутренней добычи, прекращении импорта газа и необходимости продолжать поставки в Республику Молдова и Венгрию, сообщает economedia.ro

Согласно данным оператора газотранспортной системы Transgaz, около 1,3 миллиона кубометров газа было извлечено из хранилищ и направлено в национальную систему транспортировки. Обычно в это время года хранилища, наоборот, заполняются в преддверии зимнего сезона, а не опустошаются.

Такая ситуация возникла на фоне того, что с начала месяца Румыния прекратила импорт газа, а объёмы внутренней добычи снизились примерно до 20 миллионов кубометров в сутки против обычных 24 миллионов. Снижение связано с проведением плановых ремонтных и профилактических работ на нескольких месторождениях.

Одновременно Румыния обязана выполнять свои экспортные контракты. Ежедневно в Молдову поставляется около 1,9 миллиона кубометров газа, ещё примерно 1,8 миллиона кубометров направляется в Венгрию.

Для Молдовы зависимость от румынского газа остаётся полной. Более того, молдавская газотранспортная сеть также управляется румынской компанией Transgaz.

Тем не менее румынские власти подчёркивают, что нынешняя ситуация носит временный характер. С 2027 года Румыния планирует начать промышленную добычу газа на месторождениях в Чёрном море. Ожидается, что этот проект существенно увеличит внутреннее производство и в ближайшие годы почти удвоит нынешние объёмы добычи, превратив страну в одного из крупных экспортёров газа в регионе.

Источник
bani.md logobani
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