radiomoldova.md
26 Мая 2026, 17:57
Власти Молдовы готовятся к зиме на фоне глобального энергетического кризиса

Власти Молдовы начали подготовку к холодному сезону и усиливают меры по обеспечению устойчивости энергетической системы на фоне нестабильной ситуации на мировых рынках энергоносителей.

Об этом сообщил глава Национального центра управления кризисами Сергей Дьякону после заседания Национального совета безопасности, созванного 26 мая президентом Майей Санду, передает radiomoldova.md

По словам Дьякону, обсуждение было сосредоточено на рисках, связанных с международной энергетической ситуацией и геополитической напряжённостью на Ближнем Востоке. Власти рассматривали меры по повышению устойчивости энергосистемы, защите критической инфраструктуры и защите потребителей.

Он отметил, что, несмотря на текущую стабильность, государство должно заранее готовиться к зимнему периоду и возможным кризисным сценариям.

«Сейчас у нас период стабильности, но мы должны заранее готовиться к более сложному периоду — зиме. Кроме того, кризис в Ормузском проливе продолжается. Уже были приняты определённые меры, и предстоит сделать ещё больше, поскольку эта проблема не исчезает, а значит власти должны активизировать действия по защите энергетического сектора», — заявил Дьякону.

В ходе заседания также обсуждался риск дальнейшего роста цен на энергоресурсы и топливо в случае затяжных международных кризисов.

«Если этот кризис продолжится, цены во всём мире будут расти, и мы должны быть готовы. Нужно продумать меры поддержки уязвимых категорий населения и семей, а также шаги для реального сектора экономики, чтобы государство могло продолжать функционировать и смягчать последствия», — добавил Дьякону.

Отмечается, что кризисная ситуация на мировых рынках обострилась на фоне блокировки Ормузского пролива — одного из ключевых маршрутов транспортировки нефти, что привело к росту цен на нефть и топливо.

В Молдове это уже отразилось на стоимости топлива: дизель подорожал с 20,72 лея в конце февраля до 34,98 лея в апреле, а бензин — с 23,75 лея до более чем 31 лея за литр.

Источник
radiomoldova.md
