В Молдове задолженность по зарплатам сократилась на 18% за год.

Молдавские работодатели по итогам 2025 года задолжали своим сотрудниками более 165 млн леев по зарплатам и другим трудовым выплатам. Из-за задержек пострадали более 10,8 тыс. работников.

Это примерно на 18% меньше, чем годом ранее: в 2024 году задолженность превышала 200 млн леев, сообщает logos-press.md

Больше всего долгов накоплено в сфере транспорта и складирования – более 126 млн леев. Далее идут перерабатывающая промышленность – около 14 млн леев, сельское и лесное хозяйство, рыболовство – 6,4 млн леев, а также строительство – около 6 млн леев.

Всего задержки зарплат выявлены у 509 работодателей. Среди работников, которых коснулась эта проблема – около 4 тыс. женщин, 93 человека с ограниченными возможностями и 9 несовершеннолетних.

Как сообщил директор Государственной инспекции труда Николай Вуткарев, возглавляемое им ведомство в прошлом году провело 3 453 проверки, на 33% больше, чем годом ранее. Они охватили предприятия, на которых работают 186 261 человек, и выявили 21 550 нарушений трудового законодательства.

При этом работодатели подтвердили устранение выявленных нарушений в 2 529 случаях, тогда как годом ранее таких подтверждений было 1 989.