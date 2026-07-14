В первый день приёма заявлений на платформе e-Școală поданы тысячи заявок.

Мэрия муниципия Кишинёв через Управление образования, молодёжи и спорта сообщает, что в первый день приёма заявлений на поступление в 10-й класс на платформе было подано более 3900 заявок.

Повышенный интерес к поступлению в лицеи муниципия Кишинёв подтверждает доверие учащихся и родителей к муниципальной системе образования и к цифровому процессу подачи заявок, передает noi.md

Первый этап приёма продолжается, и учащимся, которые ещё не подали заявление, рекомендуется сделать это в сроки, предусмотренные графиком приёма, внимательно заполнив всю необходимую информацию на платформе.

Кандидатам рекомендуется не откладывать подачу документов на последние дни, чтобы избежать возможных технических проблем, связанных с большим количеством посетителей сайта.

Управление образования, молодежи и спорта будет и в дальнейшем информировать общественность о ходе приёма и количестве зарегистрированных заявлений.