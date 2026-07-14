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noi.md logonoi
14 Июля 2026, 15:42
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В первый день приёма заявлений на платформе e-Școală поданы тысячи заявок

Мэрия муниципия Кишинёв через Управление образования, молодёжи и спорта сообщает, что в первый день приёма заявлений на поступление в 10-й класс на платформе было подано более 3900 заявок.

В первый день приёма заявлений на платформе e-Școală поданы тысячи заявок.
В первый день приёма заявлений на платформе e-Școală поданы тысячи заявок.

Повышенный интерес к поступлению в лицеи муниципия Кишинёв подтверждает доверие учащихся и родителей к муниципальной системе образования и к цифровому процессу подачи заявок, передает noi.md

Первый этап приёма продолжается, и учащимся, которые ещё не подали заявление, рекомендуется сделать это в сроки, предусмотренные графиком приёма, внимательно заполнив всю необходимую информацию на платформе

Кандидатам рекомендуется не откладывать подачу документов на последние дни, чтобы избежать возможных технических проблем, связанных с большим количеством посетителей сайта. 

Управление образования, молодежи и спорта будет и в дальнейшем информировать общественность о ходе приёма и количестве зарегистрированных заявлений.

Источник
noi.md logonoi
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