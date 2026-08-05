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logos.press.md logologos
5 Августа 2026, 19:18
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В Молдове внедрят европейские требования к грузовым автомобилям

Правила дорожного движения, действующие в Молдове, гармонизируют с европейскими.

В Молдове внедрят европейские требования к грузовым автомобилям.
В Молдове внедрят европейские требования к грузовым автомобилям.

В этом смысле будут введены новые требования  для грузовых автомобилей категорий N2 и N3, передает logos-pres.md

На стороне, противоположной водителю, их необходимо будет оборудовать наружными зеркалами — широкоугольным зеркалом заднего вида класса IV и зеркалом ближнего обзора класса V. При этом оборудование должно покрывать не менее 95% поля видимости и сократить «мертвые зоны».

Исключения предусмотрят для автомобилей категорий N2 и N3, зарегистрированных до 1 января 2000 г., транспортных средств, которые технически невозможно оснастить такими зеркалами, а также отдельных грузовиков категории N2 массой до 7,5 тонны.

Проект подготовило министерство инфраструктуры и регионального развития.

Как отмечают в  объяснениях к проекту авторы, эти требования обусловлены высоким риском аварийных ситуаций при выполнении поворотов. Недостаточная видимость, особенно с противоположной от водителя стороны, повышает риск аварий с участием пешеходов, велосипедистов и мотоциклистов.

Большинство эксплуатируемых в Молдове автомобилей уже оборудованы зеркалами на заводе либо ранее использовались на европейском рынке. Остальные собственникам придется дооснастить.

Проект предусматривает также адаптацию требований к дорожным знакам. Они должны быть распознаваемыми не только водителями, но и автоматизированными системами помощи водителю, используемыми в современных автомобилях.

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Источник
logos.press.md logologos
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