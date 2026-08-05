В Молдове внедрят европейские требования к грузовым автомобилям.

Правила дорожного движения, действующие в Молдове, гармонизируют с европейскими.

В этом смысле будут введены новые требования для грузовых автомобилей категорий N2 и N3, передает logos-pres.md

На стороне, противоположной водителю, их необходимо будет оборудовать наружными зеркалами — широкоугольным зеркалом заднего вида класса IV и зеркалом ближнего обзора класса V. При этом оборудование должно покрывать не менее 95% поля видимости и сократить «мертвые зоны».

Исключения предусмотрят для автомобилей категорий N2 и N3, зарегистрированных до 1 января 2000 г., транспортных средств, которые технически невозможно оснастить такими зеркалами, а также отдельных грузовиков категории N2 массой до 7,5 тонны.

Проект подготовило министерство инфраструктуры и регионального развития.

Как отмечают в объяснениях к проекту авторы, эти требования обусловлены высоким риском аварийных ситуаций при выполнении поворотов. Недостаточная видимость, особенно с противоположной от водителя стороны, повышает риск аварий с участием пешеходов, велосипедистов и мотоциклистов.

Большинство эксплуатируемых в Молдове автомобилей уже оборудованы зеркалами на заводе либо ранее использовались на европейском рынке. Остальные собственникам придется дооснастить.

Проект предусматривает также адаптацию требований к дорожным знакам. Они должны быть распознаваемыми не только водителями, но и автоматизированными системами помощи водителю, используемыми в современных автомобилях.