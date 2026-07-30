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tvrmoldova.md logotvrmoldova
30 Июля 2026, 13:00
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В Молдове в результате реформы останутся менее десяти районов

Около 70% примэрий в Молдове добровольно объединятся, а вместо нынешних 33 районов останется менее десяти.

В Молдове в результате реформы останутся менее десяти районов.
В Молдове в результате реформы останутся менее десяти районов.

Новую административно-территориальную карту страны власти планируют представить уже этой осенью. Об этом в интервью Europa Liberă заявил генеральный секретарь правительства Алексей Бузу, сообщает tvrmoldova.md

По словам Бузу, который курирует реформу местного публичного управления, этап добровольного объединения населенных пунктов завершится 31 июля. После этого начнется обязательный этап реформы, который должен завершиться осенью. Тогда же правительство представит парламенту новую административно-территориальную карту Республики Молдова.

Сколько именно районов останется после реформы, пока не определено, однако, как отметил Алексей Бузу, «их точно будет меньше десяти».

Генеральный секретарь правительства пояснил, что 31 июля — это не крайний срок завершения процесса объединения, а дата, до которой местные власти должны инициировать необходимые процедуры, чтобы войти в новую административно-территориальную структуру.

По его словам, процесс объединения включает общественные консультации, переговоры между местными советами и принятие ряда административных решений, при этом времени до всеобщих местных выборов 2027 года остается немного.

В правительстве подчеркнули, что населенные пункты, которые не начнут процедуру объединения до 31 июля, не будут автоматически наказаны и их не станут принуждать к объединению против их воли, поскольку реформа позиционируется как добровольная.

Вместе с тем такие населенные пункты могут не воспользоваться преимуществами нынешнего графика реформы и получат меньше времени для участия в процессе реорганизации до утверждения новой административной структуры.

По словам Алексея Бузу, реформа уже вступила в продвинутую стадию. Согласно данным, представленным в парламенте, к настоящему времени принято более тысячи решений, связанных с объединением, а около 70% примэрий страны уже участвуют в этом процессе.

Сейчас в Молдове действуют 892 примэрии, при этом около 87% из них обслуживают менее трех тысяч жителей. По данным властей, небольшие местные администрации испытывают трудности с привлечением специалистов и реализацией инвестиционных проектов из-за ограниченных финансовых и административных ресурсов.

Добровольное объединение предполагает, что несколько населенных пунктов объединяют свои ресурсы для создания более сильных и эффективных органов местного самоуправления. Власти считают, что эта реформа позволит модернизировать систему местного управления и повысить качество услуг, предоставляемых гражданам.

Источник
tvrmoldova.md logotvrmoldova
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