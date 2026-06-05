Недостроенные здания в Молдове будут облагаться налогом по единым правилам.

Новые правила должны устранить различия в подходах местных властей к налогообложению таких объектов, сообщает bani.md

В настоящее время Налоговый кодекс предусматривает налогообложение зданий, готовность которых составляет не менее 50% и строительство которых не ведется в течение трех лет. Однако законодательство не содержит четкой методики расчета степени завершенности объекта.

Согласно проекту регламента, во всех населенных пунктах страны будут применяться единые критерии оценки. Для этого органы местного самоуправления создадут специальные комиссии, которые будут выезжать на место и определять фактический процент готовности здания.

Документ предусматривает конкретную систему оценки. Фундамент будет составлять 15% от общей степени готовности объекта, несущие конструкции — 25%, межэтажные перекрытия — 15%, наружные стены и ограждающие конструкции — 15%, а кровля — 10%. В расчет будут включаться только полностью выполненные работы по каждому элементу и этажу здания.

В регламенте приведены и практические примеры. Так, двухэтажный дом, в котором полностью завершен только первый этаж, будет считаться готовым на 45% и не попадет под налогообложение. В то же время трехэтажное здание, где полностью построены два этажа, будет иметь степень готовности 55% и сможет стать объектом налога.

Процедура оценки может быть начата как по заявлению собственника, так и по инициативе местных властей. Владельцам предоставят 15 рабочих дней для представления необходимых документов.

При этом отсутствие документов не станет препятствием для проверки. В таких случаях комиссия сможет принять решение на основании результатов осмотра объекта и данных из государственных реестров.

В Министерстве инфраструктуры отмечают, что необходимость нового регламента связана с отсутствием в действующем законодательстве подробных правил работы комиссий, сроков рассмотрения материалов и методики определения степени готовности незавершенных строек.