Рост занятости в США падает, безработица в еврозоне на рекордном минимуме.

Новые данные по рынку труда, опубликованные в четверг, демонстрируют расходящиеся тенденции в крупнейших развитых экономиках мира: замедление найма в США контрастирует с исторически устойчивой динамикой занятости в Европе.

По данным Бюро трудовой статистики США, число рабочих мест вне сельского хозяйства в июне увеличилось всего на 57 тыс. Этот результат существенно разошёлся с ожиданиями рынка, где прогнозировали прибавку в 113 тыс. рабочих мест, и обозначил резкое замедление по сравнению с 172 тыс. позиций, созданных месяцем ранее, передает euronews.com

При всей резкости замедления общего создания рабочих мест уровень безработицы в США неожиданно снизился до 4,2 %, что немного лучше показателя в 4,3 %, зафиксированного в мае.

Другие показатели рисуют более сложную картину американской экономики.

Число первичных заявок на пособие по безработице за неделю осталось неизменным на уровне 215 тыс., тогда как аналитики ожидали небольшого роста примерно до 218 тыс. В то же время количество повторных заявок немного снизилось до 1,814 млн, опустившись ниже прогнозных 1,820 млн.

По другую сторону Атлантики рынок труда в Европе продолжает демонстрировать впечатляющую устойчивость.

По данным Евростата, уровень безработицы в зоне евро в мае сохранился на отметке 6,2 %, оставаясь на рекордно низком уровне для валютного союза.

Этот показатель полностью совпал с ожиданиями рынка и подчёркивает, что европейский рынок труда остаётся напряжённым, несмотря на сохраняющуюся экономическую неопределённость на континенте.

Последствия для центральных банков

Публикация свежей статистики по занятости происходит в критический момент для Федеральной резервной системы США и Европейского центрального банка, когда формируется их дальнейший курс денежно-кредитной политики.

В США резкое замедление роста числа рабочих мест вне сельского хозяйства служит убедительным свидетельством того, что рынок труда наконец начинает остывать под давлением жёстких финансовых условий.

В июне ФРС решила приостановить цикл повышения ставок, сохранив стоимость заимствований на прежнем уровне, чтобы оценить запаздывающий эффект предыдущего ужесточения.

Несмотря на то что снижение официального уровня безработицы до 4,2 % несколько смягчает общую картину, слабый показатель по занятости в 57 тыс. рабочих мест, вероятно, лишь укрепит осторожный настрой регулятора.

По оценке аналитиков, если данные по занятости и дальше будут выходить столь слабыми, на ФРС может усилиться давление с требованием обсудить снижение ставок позднее в этом году, чтобы предотвратить более масштабное замедление экономики в 2026-м, однако одного слабого отчёта пока явно недостаточно.

«Слабые данные по занятости воспринимаются как признак шаткого роста, и первая реакция рынка — снова закладывать в цены ожидание снижений ставок. В этом и заключается ловушка. Безработица только что снизилась до 4,2 %, так что настроенной на жёсткую политику ФРС ничто не мешает проигнорировать один слабый отчёт по занятости, и облегчения рынкам может не последовать», — сказал Игги Иоппе, директор по инвестициям (CIO) в компании Theo.

«Слабый отчёт сразу же уменьшит давление в сторону повышения ставок, и это будет видно по переоценке рынков ещё до того, как уляжется реакция на основной показатель, но более слабая статистика сама по себе не является автоматическим сигналом к росту. ФРС под руководством Уорша больше внимания уделяет сохранению доверия к своей борьбе с инфляцией и меньше — предварительным ориентирам, поэтому одного мягкого отчёта может оказаться недостаточно, чтобы сдвинуть позицию регулятора, который по-прежнему сосредоточен на инфляции», — резюмировал Фабиан Дори, директор по инвестициям (CIO) банка Sygnum.

Для Европейского центрального банка картина складывается совсем иначе.

Устойчивый уровень безработицы на отметке 6,2 % в зоне евро свидетельствует о продолжающемся внутреннем спросе на рабочую силу и сохраняет инфляцию в числе приоритетных проблем.

В июне ЕЦБ пошёл на очередное повышение процентной ставки, сославшись на упорное давление цен. На фоне занятости, близкой к историческим максимумам, европейские политики могут считать вполне оправданным сохранение жёсткого, «ястребиного» курса.

Устойчивость европейского рынка труда предоставляет центробанку прочную экономическую базу, позволяя ужесточать финансовые условия, не провоцируя немедленную рецессию.