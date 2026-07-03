Rolls-Royce представил эксклюзивную версию Phantom в морском стиле.

Rolls-Royce представил новую эксклюзивную версию флагманского седана Phantom. Автомобиль под названием Regatta посвящен парусным регатам и получил полностью уникальное оформление кузова и салона.

Компания Rolls-Royce представила эксклюзивную версию флагманского седана Phantom, получившую название Regatta. Новинка вдохновлена парусными регатами южного побережья Англии и выполнена в морской стилистике, передает rbc.ru

В основе спецверсии лежит Rolls-Royce Phantom Extended длиной 5982 мм. Это почти на 25 см больше, чем у Cadillac Escalade ESV. Главной особенностью новинки стало оформление кузова. Автомобиль окрашен вручную в два цвета — насыщенный синий Regatta Blue и белый English White. В Rolls-Royce отмечают, что линия разделения оттенков должна вызывать ассоциации с ватерлинией парусной яхты. Образ дополняют полированные 22-дюймовые колесные диски.

Морская тема продолжается и в салоне. Передняя часть интерьера отделана темно-синей кожей с белой контрастной строчкой и двухцветным рулевым колесом. Белое оформление получили окантовки дефлекторов вентиляции, а центральное место на передней панели занимает художественная композиция, выполненная вручную мастерами Rolls-Royce.

Задняя часть салона оформлена в противоположной цветовой гамме. Здесь установлены кресла, обтянутые кожей Grace White с темно-синей окантовкой и контрастной прострочкой.

Особое внимание уделено деталям. Откидные столики для задних пассажиров стилизованы под палубу парусной яхты. На изготовление каждого из них требуется около 120 часов: мастера используют 16 пластин королевского ореха и тонкие вставки из черного боливара.

Еще одной отличительной особенностью Phantom Regatta стали подсвечиваемые дверные панели и фирменный потолок Starlight Headliner. В него интегрированы 1307 оптоволоконных элементов, которые воспроизводят рисунок приливных течений вокруг острова Уайт.

Технически автомобиль не отличается от стандартного Phantom Extended и оснащен 6,75-литровым битурбированным двигателем V12 мощностью 571 л.с. и 900 Н·м крутящего момента. Такой седан способен разгоняться с места до 96 км/ч за 5,2 секунды, а его максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.