В Молдове стали чаще строить жилье и реже — коммерческие здания.

В первой половине 2026 года строительство жилья в Молдове немного выросло, тогда как количество разрешений на возведение нежилых зданий сократилось.

В общей сложности за период январь–июнь 2026 года в стране было выдано 1 376 разрешений на строительство, что на 0,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро статистики, пишет bani.md

Из общего числа 1 034 разрешения были выданы на строительство жилых зданий, включая объекты коллективного проживания. Их количество увеличилось на 3% по сравнению с первыми шестью месяцами 2025 года и составило 75,1% всех выданных разрешений.

На строительство нежилых зданий было выдано 342 разрешения, что на 9,8% меньше, чем годом ранее. Их доля составила 24,9% от общего числа.

Статистика показывает, что ситуация стала значительно стабильнее, чем год назад. В январе–июне 2025 года общее количество разрешений на строительство сократилось на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Тогда число разрешений на жилые здания уменьшилось на 7,7%, а на нежилые — на 22,3%.

Больше разрешений было выдано в сельской местности, чем в городах. В селах оформлено 709 разрешений, что составляет 51,5% от общего количества и на 0,1% больше, чем годом ранее.

В городах было выдано 667 разрешений, или 48,5% от общего числа, что на 1,2% меньше, чем в первой половине прошлого года.

Наиболее активным оказался второй квартал. В первые три месяца года было выдано 586 разрешений, из которых 444 — на строительство жилых зданий и 142 — нежилых.

В период с апреля по июнь общее количество разрешений увеличилось до 790, из которых 590 были выданы на жилые здания и 200 — на нежилые.

По регионам динамика оказалась неодинаковой.

В Кишиневе количество разрешений на строительство жилых зданий выросло на 6,1% — с 376 до 399, а на строительство нежилых объектов — на 15,7%, с 51 до 59.

В Центральном регионе число разрешений на жилые здания увеличилось на 8,4%, до 398, тогда как на нежилые здания сократилось сразу на 32,5%, до 102.

На севере страны было выдано 95 разрешений на строительство жилых зданий, что на 3,1% меньше, и 87 разрешений на нежилые здания — на 6,1% больше, чем годом ранее.

Самое значительное снижение в жилом секторе зафиксировано на юге, где количество разрешений сократилось на 27,7% — с 83 до 60.

В АТО Гагаузия изменения были менее заметными: число разрешений на жилые здания выросло на 2,5%, до 82, а на нежилые — на 2%, до 50.