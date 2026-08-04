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rupor.md logorupor
4 Августа 2026, 22:00
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В Молдове создадут механизм кредитования для систем хранения электроэнергии

Министерство энергетики разрабатывает новый инструмент гарантирования кредитов для инвестиций в системы хранения электроэнергии (BESS).

В Молдове создадут механизм кредитования для систем хранения электроэнергии.
В Молдове создадут механизм кредитования для систем хранения электроэнергии.

Об этом сообщает ведомство, уточняя, что инициатива реализуется совместно с министерством экономического развития и цифровизации и Организацией по развитию предпринимательства (ODA), передает rupor.md

Проект направлен на облегчение доступа инвесторов к финансированию и развитие энергетической инфраструктуры, необходимой для интеграции возобновляемых источников. Концепция будущего механизма обсуждалась на рабочей встрече с участием госсекретаря минэнерго Каролины Новак, госсекретаря минэкономики Наталии Селевестру, замдиректора ODA Вадима Ындоиту, Ассоциации банков Молдовы и экспертов Expertise France. Как отметила Каролина Новак, развитие мощностей хранения критически важно для гибкости энергосистемы и укрепления безопасности страны, а гарантии помогут снизить риски для банковского сектора.

В настоящее время в республике насчитывается около 30 аккумуляторных установок общей емкостью 150 МВт·ч, что покрывает менее 10% потребности в часы пик. До конца года этот показатель может вырасти более чем в четыре раза за счет частных инвестиций на сумму около 150 миллионов евро.

Для ускорения этого процесса власти рассматривают дополнительные меры поддержки:

  • Введение механизмов государственной помощи для инвестиций в системы BESS.

  • Возможную отсрочку по уплате импортного НДС на определенный период (при этом уже сейчас государство освобождает инвесторов от пошлин на батареи и возвращает НДС на счет).

  • Отмену обязательного получения разрешений на строительство и градостроительных план зон для парков возобновляемой энергии и батарей ради сокращения бюрократических сроков.

Проект проходит стадию консультаций с коммерческими банками для оптимального расчета параметров. После доработки с учетом предложений финансового сектора документ будет направлен на утверждение в Организацию по развитию предпринимательства в начале сентября.

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Источник
rupor.md logorupor
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