Аналитик: Рост доли евро в резервах Молдовы связан с кредитованием со стороны ЕС.

Финансовый аналитик Владимир Головатюк считает, что увеличение доли евро в структуре валютных резервов Молдовы связано со значительным кредитованием правительства со стороны европейских кредиторов, прежде всего – Еврокомиссии.

Такое мнение он высказал в соцсетях, комментируя последние данные Национального банка о состоянии валютных резервов государства, передает infotag.md

«В июне правительству поступило всего 4 млн евро, в т.ч. на инвестпроекты 1,5 млн, тогда как на обслуживание внешнего долга было направлено 21 млн евро. Тем не менее, валютные резервы в июне увеличились и составили на конце июня 5,216 млрд евро против 5,188 млрд месяцем ранее», - сообщил эксперт, отметив, что главным образом, рост произошел в результате того, что продолжающееся обесценение европейской валюты увеличило валютные резервы на 39 млн евро.

По его словам, «с начала года правительство получило кредитов и грантов на 196 млн евро, а на обслуживание внешнего долга было направлено 126 млн. В результате этого, а также других операций валютные резервы выросли на 112 млн евро».

«За 12 месяцев, т.е. с июля 2025 г. правительство получило кредитов и грантов на 436 млн евро, а обслуживание внешнего долга составило 314 млн. Валютные резервы увеличились с 5,070 до 5,216 млрд евро, т.е. на 146 млн. В структуре резервов по-прежнему преобладают ценные бумаги иностранных эмитентов – более 90%. Год назад – 88%. Что касается валютной структуры, то основная сумма резервов, как и годом ранее, номинирована в евро – 56%. Хотя пять лет назад, в июне 2021 г. доля резервов в евро составляла всего 27%, тогда как в долларах США 65% и в фунтах стерлингов 8%», - отметил специалист, увязав рост доли евро с ростом кредитования Молдовы со стороны европейских партнеров.