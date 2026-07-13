theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Infotag.md logoInfotag
13 Июля 2026, 11:14
3 462
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Аналитик: Рост доли евро в резервах Молдовы связан с кредитованием со стороны ЕС

Финансовый аналитик Владимир Головатюк считает, что увеличение доли евро в структуре валютных резервов Молдовы связано со значительным кредитованием правительства со стороны европейских кредиторов, прежде всего – Еврокомиссии.

Аналитик: Рост доли евро в резервах Молдовы связан с кредитованием со стороны ЕС.
Аналитик: Рост доли евро в резервах Молдовы связан с кредитованием со стороны ЕС.

Такое мнение он высказал в соцсетях, комментируя последние данные Национального банка о состоянии валютных резервов государства, передает infotag.md

«В июне правительству поступило всего 4 млн евро, в т.ч. на инвестпроекты 1,5 млн, тогда как  на обслуживание внешнего долга было направлено 21 млн евро. Тем не менее, валютные резервы в июне увеличились и составили на конце июня 5,216 млрд евро против 5,188 млрд месяцем ранее», - сообщил эксперт, отметив, что главным образом, рост произошел в результате того, что продолжающееся обесценение европейской валюты увеличило валютные резервы на 39 млн евро.

По его словам, «с начала года правительство получило кредитов и грантов на 196 млн евро, а на обслуживание внешнего долга было направлено 126 млн. В результате этого, а также других операций валютные резервы выросли на 112 млн евро». 

«За 12 месяцев, т.е. с июля 2025 г. правительство получило кредитов и грантов на 436 млн евро, а обслуживание внешнего долга составило 314 млн. Валютные резервы увеличились с 5,070 до 5,216 млрд евро, т.е. на 146 млн. В структуре резервов по-прежнему преобладают ценные бумаги иностранных эмитентов – более 90%. Год назад – 88%. Что касается валютной структуры, то основная сумма резервов, как и годом ранее, номинирована в евро – 56%. Хотя пять лет назад,  в июне 2021 г. доля резервов в евро составляла всего 27%, тогда как в долларах США 65% и в фунтах стерлингов 8%», - отметил специалист, увязав рост доли евро с ростом кредитования Молдовы со стороны европейских партнеров.

Источник
Infotag.md logoInfotag
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте