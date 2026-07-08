В Молдове создадут единый механизм экономического прогнозирования.

Правительство Молдовы готовит новый механизм координации официальных макроэкономических прогнозов.

Он позволит всем государственным учреждениям использовать единый экономический сценарий при подготовке бюджета, государственных политик и стратегических документов, передает bani.md

Проект разработало Министерство экономического развития и цифровизации. Его цель — устранить расхождения между прогнозами различных ведомств и создать единую систему оценки экономической ситуации на уровне правительства.

Сейчас в Молдове действует система прогнозирования, ориентированная в основном на подготовку государственного бюджета. При этом, как отмечается в пояснительной записке, она остаётся фрагментированной и недостаточно учитывает такие сферы, как рынок труда, внешний сектор и финансовая система. Координация между учреждениями также происходит преимущественно на основе неформальных договорённостей.

Согласно новому механизму, официальные макроэкономические прогнозы будут разрабатываться трижды в год — до 30 марта, 31 июля и 31 октября. В случае экономических кризисов, значительных изменений политики или пересмотра статистических данных власти смогут проводить дополнительные прогнозные циклы.

Официальный прогноз будет рассчитан на четыре года — текущий год и следующие три года. В нём будут учитываться показатели экономического роста, государственных финансов, рынка труда, внешней торговли, финансового сектора и демографической ситуации.

Координацией процесса займётся Министерство экономического развития и цифровизации, а Министерство финансов будет использовать утверждённый сценарий при подготовке бюджета. Документ также будет проходить рассмотрение Технической координационной группы и утверждение Межведомственным комитетом по стратегическому планированию.

Для реализации нового механизма потребуется расширение отдела анализа и макроэкономического прогнозирования на две новые должности. Они будут отвечать за подготовку прогнозов по рынку труда, внешнему и финансовому секторам. Расходы оцениваются в 52,2 тысячи леев в месяц, или около 807,6 тысячи леев в год.

В правительстве считают, что новая система повысит качество и надёжность экономических прогнозов, снизит неопределённость для бизнеса и поможет Молдове выполнять обязательства в рамках процесса интеграции в Европейский союз. Запустить механизм планируется до конца 2026 года.