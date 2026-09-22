theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
22 Сентября 2026, 16:16
1 331
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Молдове сократят сотни чиновников: Тофан анонсировал слияние ведомств

В Молдове снизят расходы госбюджета за счет слияния ведомств и сокращения штатов, что затронет 161 учреждение и около 52 000 сотрудников, а лимиты на численность персонала уменьшат на 10–30%.

В Молдове сократят сотни чиновников: Тофан анонсировал слияние ведомств
В Молдове сократят сотни чиновников: Тофан анонсировал слияние ведомств

Премьер-министр Василий Тофан пояснил экономическую логику такого решения: 

«Каким бы маленьким ни было агентство, ему нужен бухгалтер, юрист, кадровик. Если мы объединим несколько ведомств, мы сможем сэкономить на этих сопутствующих расходах», - цитирует rupor.md

Напомним, 26 августа премьер-министр Василий Тофан объявил, что к 22 сентября представит план по сокращению и оптимизации госаппарата — путем слияния, реорганизации или ликвидации некоторых структур. 

«Мы не будем медлить ни дня», — пообещал тогда премьер-министр. 

Однако за пять дней до установленного им срока Тофан объявил о создании новой структуры — Moldova Project, штатная численность которой составила 26 сотрудников, а бюджет утвержден на уровне 46,5 млн леев в год. В среднем это составляет более 123 тыс. леев в месяц на каждого сотрудника.

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте