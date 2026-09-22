В Молдове сократят сотни чиновников: Тофан анонсировал слияние ведомств

В Молдове снизят расходы госбюджета за счет слияния ведомств и сокращения штатов, что затронет 161 учреждение и около 52 000 сотрудников, а лимиты на численность персонала уменьшат на 10–30%.

Премьер-министр Василий Тофан пояснил экономическую логику такого решения:

«Каким бы маленьким ни было агентство, ему нужен бухгалтер, юрист, кадровик. Если мы объединим несколько ведомств, мы сможем сэкономить на этих сопутствующих расходах», - цитирует rupor.md

Напомним, 26 августа премьер-министр Василий Тофан объявил, что к 22 сентября представит план по сокращению и оптимизации госаппарата — путем слияния, реорганизации или ликвидации некоторых структур.

«Мы не будем медлить ни дня», — пообещал тогда премьер-министр.

Однако за пять дней до установленного им срока Тофан объявил о создании новой структуры — Moldova Project, штатная численность которой составила 26 сотрудников, а бюджет утвержден на уровне 46,5 млн леев в год. В среднем это составляет более 123 тыс. леев в месяц на каждого сотрудника.