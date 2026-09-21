В Молдове разработали регламент применения НДС для посылок.

При оценке отправлений некоммерческого характера стоимостью до 150 евро будет учитываться их периодичность. К одинаковым товарам, поступающим одному получателю чаще одного раза в 14 дней, освобождение от НДС может не применяться.

Это положение нового проекта регламента, корректирующего условия декларирования, таможенного оформления и контроля международных почтовых отправлений, включая посылки в рамках электронной торговли, пишет logos-pres.md

Он разработан, в том числе, в связи с введением нового механизма налогообложения товаров, приобретаемых на зарубежных маркетплейсах, который запланировано ввести в Молдове с 1 октября 2026 г. Отдельно в регламенте регулируются специальные механизмы уплаты НДС при продаже импортируемых товаров стоимостью до 150 евро.

Так, почтовый оператор должен будет вести учет оформленных отправлений, перечислять собранный НДС и при необходимости предоставлять гарантию потенциальной таможенной задолженности. В некоторых случаях для уплаты импортных платежей может предоставляться отсрочка сроком до 30 дней.

Согласно проекту, отправления от одного отправителя одному получателю, перевозимые по одному транспортному документу, будут рассматриваться совокупно при определении их стоимости.

Для некоммерческих посылок физлиц сохранится освобождение от импортных платежей в пределах 150 евро. Но при оценке таких отправлений будет учитываться их периодичность. Одинаковые товары, поступающие одному получателю чаще одного раза в 2 недели, могут быть признаны не соответствующими условиям освобождения.