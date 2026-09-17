Совладелец "Новой почты" раскритиковал налог на посылки в Украине: Пострадает каждый.

Владимир Поперешнюк заявил, что введение НДС на международные посылки стоимостью до 150 евро может увеличить погрузку на таможню, продлить сроки доставки и будет иметь негативные последствия для украинцев, ретейла и логистики.

Как сообщает Dilo, об этом он написал на своей странице в Facebok.

"Правительству все же удалось протянуть этот вредный для экономики налог. Сочувствую всем, потому что от налогообложения посылок пострадает практически каждый", - отметил Поперешнюк.

Он прогнозирует, что стоимость посылок и сроки доставки возрастут, поэтому украинцы будут тратить больше денег, ведь альтернативы ассортимента импортных товаров не существует. Пострадает также украинский ритейл, которому и так тяжело от ударов по складам из-за того, что у потребителей останется меньше денег на покупки.

Кроме того, Поперешнюк предостерегает, что на таможне может возникнуть коллапс из-за увеличения погрузки в десятки или даже сотни раз. Это коснется не только почтовых операторов, но и всех перевозчиков, что, по мнению бизнесмена, неизбежно приведет к росту объемов контрабанды.

Совладелец "Новой почты" выразил мнение, что государство всегда стремится расширять контроль и повышать налоги, но каждый новый налог тормозит экономическое развитие, благосостояние и обороноспособность страны.

Отметим, что в Молдове мелкие посылки стоимостью до 150 евро также будут облагаться налогом. Мера предусмотрена налоговой и таможенной политикой на 2027 год, которую 8 сентября утвердило правительство. При этом изменения в части НДС на посылки планируется ввести уже с 1 октября 2026 года.

Основное изменение заключается во введении НДС в размере 20% на все товары, импортируемые в рамках дистанционных продаж, если стоимость посылки не превышает 150 евро. Налог будет рассчитываться непосредственно от стоимости приобретенных товаров.

Кроме НДС, покупатели будут платить фиксированный сбор в размере 12 леев за каждую посылку. Эта сумма представляет собой плату за управление и обработку потоков почтовых отправлений, которая будет взиматься при передаче импортируемых товаров.