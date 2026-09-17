Таможенная служба объяснила, как будут взимать НДС с посылок после 1 октября.

Таможенная служба предлагает новые правила оформления международных почтовых отправлений, предусматривающие процедуры декларирования, контроля, уплаты налогов и возврата посылок.

Проект регламента, опубликованный для публичных консультаций, вводит в значительной степени электронную систему и точно устанавливает, какую декларацию необходимо использовать в зависимости от стоимости и характера товаров, сообщает bani.md

Посылки, поступающие в Республику Молдова, разделяются на четыре категории. В первую входят отправления с корреспонденцией, во вторую — посылки с товарами стоимостью до 150 евро, в третью — посылки стоимостью от 150,01 до 1 000 евро, а в четвертую — посылки стоимостью более 1 000 евро.

Для посылок стоимостью до 150 евро, заказанных онлайн, когда применяется специальный режим дистанционных продаж, будет использоваться упрощенная таможенная декларация. В зависимости от применяемого налогового механизма НДС может рассчитываться и уплачиваться посредником, участвующим в продаже. В этом случае посредник отвечает как за уплату НДС, так и, при необходимости, за обязательства, связанные с предоставлением гарантии.

Возможна также ситуация, когда почтовый оператор представляет посылку на таможне от имени получателя. Тогда почтовый оператор взыщет НДС с человека, получающего посылку, и перечислит его в государственный бюджет. Тот же оператор должен будет предоставить предусмотренную законодательством гарантию, если она необходима.

Для посылок стоимостью до 150 евро, по которым необходимо уплатить НДС, выпуск в свободное обращение будет разрешен только после того, как таможенная система проверит, был ли уплачен налог или существует ли достаточная гарантия для его покрытия. Регламент позволяет в определенных условиях уплатить НДС в срок до 30 дней при наличии гарантии.

Особое внимание уделяется посылкам, получаемым физическими лицами. Таможня будет проверять, предназначены ли товары для личного потребления или могут свидетельствовать о коммерческой деятельности. Будут учитываться характер и количество товаров, а также разовый характер отправления. Получатель должен подтвердить, что товары не предназначены для коммерческой деятельности. Если он не сможет этого подтвердить, таможенный служащий может изменить категорию посылки.

Для посылок, отправляемых от одного физического лица другому и имеющих некоммерческий характер, сохраняются определенные освобождения от импортных пошлин для товаров стоимостью до 150 евро при соблюдении установленных законодательством количественных ограничений. Регламент также предусматривает, что в определенных случаях частота таких отправлений не может превышать одну посылку в 14 дней независимо от используемого почтового оператора.

Еще одна важная деталь касается посылок, в которых находится несколько видов товаров. Расходы на транспортировку, которые уже не включены в стоимость товаров, будут распределяться между товарами в зависимости от их веса. Регламент также предусматривает, что стоимость товаров должна подтверждаться документами, сопровождающими посылку, а Таможенная служба может запросить дополнительные документы, если у нее возникнут сомнения относительно заявленной стоимости.

Проект также регулирует ситуации, когда посылку необходимо вернуть отправителю. Для посылок, которые уже были выпущены в свободное обращение с уплатой НДС, почтовый оператор должен будет передать данные о возврате и запросить аннулирование таможенной декларации в соответствии с процедурой, установленной регламентом.

Новый регламент должен вступить в силу 1 октября 2026 года.