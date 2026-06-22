В Молдове расходы на ремонт мостов и дорог выросли более чем в 13 раз в 2025 году.

В 2025 году на восстановление сети общественных дорог Молдовы из Дорожного фонда было направлено 2,51 млрд леев.

Это на более чем 570 млн леев, или на 29,3%, больше по сравнению с 2024 годом. Такие данные содержатся в годовом отчёте Национальной администрации дорог (AND), сообщает Mold-Street.

По данным учреждения, в прошлом году удалось освоить около 96,8% от общего объёма утверждённых ассигнований на содержание и ремонт общественных дорог. Для сравнения: в 2024 году этот показатель составлял 96,7%, а в 2023 году — 98,4%.

Средства перераспределили на капитальные работы

Наиболее заметный рост зафиксирован по статье расходов на ремонт дорог и мостов. Объём финансирования увеличился более чем в 13 раз и достиг 1,16 млрд леев. В Национальной администрации дорог отмечают, что это свидетельствует о переориентации ресурсов на капитальные работы.

Более чем на 10% выросли расходы на текущее содержание национальных дорог в летний период, составив 549 млн леев.

В то же время расходы на зимнее содержание дорог сократились более чем на 41% — до 104,7 млн леев. Затраты на текущий ремонт дорог и мостов уменьшились примерно на 35% — до 431 млн леев, а расходы на управление дорожной инфраструктурой снизились почти на 20%, составив 156,6 млн леев.

Самое значительное сокращение произошло по статье софинансирования проектов по реабилитации общественных дорог: расходы уменьшились почти в 15 раз и составили всего 5,54 млн леев.

Напомним, что в прошлом году объём Дорожного фонда Молдовы после корректировки бюджета достиг почти 2,7 млрд леев. Фонд был увеличен примерно на 1 млрд леев дополнительно для строительства и модернизации 600 километров дорог, а также ремонта национальных мостов.

В 2026 году финансирование сократилось

В текущем году на содержание и ремонт национальных дорог общей протяжённостью 5993 километра предусмотрено 1,82 млрд леев. Соответствующая сумма заложена в утверждённой правительством программе распределения средств Дорожного фонда.

Таким образом, по сравнению с прошлым годом объём бюджетного финансирования на эти цели сократился более чем на 700 млн леев.

Национальная администрация дорог является акционерным обществом со 100-процентным государственным капиталом и выступает заказчиком работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и объектов дорожной инфраструктуры.

Кроме того, предприятие управляет и распределяет средства, выделяемые из государственного бюджета, включая Дорожный фонд, объём которого в прошлом году превысил 2,5 млрд леев.

Также AND отвечает за бухгалтерский учёт, управление и мониторинг проектов, финансируемых из внешних источников, в том числе международными финансовыми организациями в рамках программ развития дорожного сектора. Общая стоимость таких проектов составляет несколько миллиардов леев.