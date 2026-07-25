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logos.press.md logologos
25 Июля 2026, 12:45
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В Молдове появится центр тестирования промышленной конопли

Национальный центр исследований и производства семян станет структурой по тестированию европейских сортов промышленной конопли и научного сопровождения ее производства для нужд индустрии Республике Молдова.

В Молдове появится центр тестирования промышленной конопли.
В Молдове появится центр тестирования промышленной конопли.

Об этом сообщил директор центра Анатолие Спиваченко в ходе семинара об адаптации сельского хозяйства к трансформации климата, передает logos-pres.md

Со слов руководителя учреждения, в его рамках будет создана лаборатория, которая будет предоставлять услуги по тестированию технической конопли европейских и украинских сортов, а так же разрабатывать рекомендации фермерам Молдовы по ее производству. 

Анатолие Спиваченко отметил, что изменение климата требует от сельхозпроизводителей внедрения ресурсосберегающих технологий т.н. «консервативного земледелия». 

В частности, оно предполагает соблюдение севооборотов и включения в него более широкого сортимента культур, устойчивых к засухе и другим погодным экстремумам. 

Промышленная конопля – одна их таких культур. Выращивание промышленной конопли в Молдове официально разрешено с 2024 года. В стране действует Ассоциация производителей и переработчиков конопли. Площадь плантаций этой культуры составляет несколько сотен гектаров.

Источник
logos.press.md logologos
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