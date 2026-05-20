20 Мая 2026, 16:22
В Кишиневе прошли более 30 обысков по делу о неуплате налогов и отмывании денег

Расследование касается нескольких интернет-магазинов, созданных в Молдове и управляемых из страны.

Согласно Налоговой инспекции, компания могла скрыть доходы на сумму более 60 миллионов леев. Это позволило ей, как считают правоохранители, избежать уплаты налогов и сборов примерно на 7 миллионов леев, передает rupor.md со ссылкой на sfs.md

Компания также подозревается в отмывании денег, которые должны были поступить в бюджет. По версии следствия, речь идет о конвертации и переводе доходов, полученных преступным путем, на сумму более 30 миллионов леев.

Во время обысков при поддержке спецподразделения Fulger изъяли более 40 компьютеров, бухгалтерские документы, мобильные телефоны, SIM-карты, видеорегистраторы, черновые записи, печати, предположительно поддельные, факсимиле, почтовые марки, табачные изделия, электронную бухгалтерию, автомобиль и крупную сумму денег.

