НЦБК выступил с предупреждением относительно подарков на экзаменах.

Обсуждения касались обеспечения прозрачного и справедливого процесса организации национальных экзаменов в 2026 году. Одновременно были проведены тренинги для председателей и секретарей центров бакалавриата, отмечает noi.md

Наталия Кептя, сотрудница Управления по борьбе с коррупцией НЦБК, затронула такие темы, как правовой режим подарков, конфликты интересов, неправомерное влияние и способы сообщения о попытках участия в коррупции.

«Честность национальных экзаменов является приоритетом для всех нас, и их успех зависит от самоотдачи и ответственности каждого человека, участвующего в этом процессе», — сказала Наталья Кептя.

Участники встречи также обсудили безопасную транспортировку экзаменационных материалов, надлежащий контроль за проведением экзаменов, подготовку помощников, транспортировку кандидатов в бакалаврские и экзаменационные центры, а также организацию дней открытых дверей в этих центрах.

Национальный бакалаврский экзамен 2026 года пройдет со 2 по 19 июня. На сессию зарегистрировалось более 19 000 кандидатов, из которых более 1800 – должники с предыдущих сессий. Национальные выпускные экзамены в гимназиях пройдут с 4 по 15 июня, ожидается участие около 36 000 учащихся.

Бакалаврские экзамены пройдут в 92 бакалаврских центрах. Проверка результатов тестов будет проходить со 2 по 24 июня, а предварительные результаты базового семестра будут вывешены в экзаменационных центрах 25 июня 2026 года.

Проверка результатов экзаменов в гимназиях будет организована примерно в 400 экзаменационных центрах во всех районах и муниципиях страны. Проверка результатов тестов будет проходить с 4 по 24 июня, а предварительные результаты будут вывешены в экзаменационных центрах 25 июня 2026 года.