Гендиректор Premier Energy: Молдаване платят вдвое больше за электроэнергию, но не зарабатывают больше.

Он отметил, что за последние годы цены на электроэнергию в Молдове выросли с относительно низких значений, около 60 евро/МВтч, до уровня 121–127 евро/МВтч, что является значительным увеличением, передает bani.md

«Молдова и ее жители перешли от очень низких цен, около 60 евро/МВтч, к 121–127 евро/МВтч. Это очень большой скачок, и располагаемый доход семей не увеличился в такой же степени», — сказал Хосе Луис Гомес Паскуаль.

По его словам, разница между темпами роста тарифов и динамикой доходов населения оказывает давление на семейные бюджеты, поэтому необходимо найти решения, позволяющие снизить расходы потребителей. Представитель Premier Energy выразил надежду, что рыночные механизмы и продолжающиеся реформы в энергетическом секторе будут способствовать снижению цен в будущем.

«Я надеюсь, что существующие рынки и механизмы помогут в определенной степени снизить цены для конечных потребителей», — добавил он.

В последний раз электроэнергия подешевела 2 апреля. Согласно решению НАРЭ, тарифы для бытовых потребителей были снижены на 3 и 5 бани/кВтч в зависимости от поставщика.

Таким образом, клиенты Premier Energy платят 3,56 лея/кВтч, что на 3 бана меньше, чем по предыдущему тарифу. В то же время потребители, обслуживаемые Furnizarea Energiei Electrice Nord, платят 3,95 лея/кВтч, что на 5 банов меньше.