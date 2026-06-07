Гендиректор Premier Energy: Молдаване платят вдвое больше за электроэнергию, но не зарабатывают больше
Генеральный директор Premier Energy Moldova Хосе Луис Гомес Паскуаль считает, что одной из главных задач энергетического сектора Республики Молдова остается снижение цен на электроэнергию для конечных потребителей.
Он отметил, что за последние годы цены на электроэнергию в Молдове выросли с относительно низких значений, около 60 евро/МВтч, до уровня 121–127 евро/МВтч, что является значительным увеличением, передает bani.md
«Молдова и ее жители перешли от очень низких цен, около 60 евро/МВтч, к 121–127 евро/МВтч. Это очень большой скачок, и располагаемый доход семей не увеличился в такой же степени», — сказал Хосе Луис Гомес Паскуаль.
По его словам, разница между темпами роста тарифов и динамикой доходов населения оказывает давление на семейные бюджеты, поэтому необходимо найти решения, позволяющие снизить расходы потребителей. Представитель Premier Energy выразил надежду, что рыночные механизмы и продолжающиеся реформы в энергетическом секторе будут способствовать снижению цен в будущем.
«Я надеюсь, что существующие рынки и механизмы помогут в определенной степени снизить цены для конечных потребителей», — добавил он.
В последний раз электроэнергия подешевела 2 апреля. Согласно решению НАРЭ, тарифы для бытовых потребителей были снижены на 3 и 5 бани/кВтч в зависимости от поставщика.
Таким образом, клиенты Premier Energy платят 3,56 лея/кВтч, что на 3 бана меньше, чем по предыдущему тарифу. В то же время потребители, обслуживаемые Furnizarea Energiei Electrice Nord, платят 3,95 лея/кВтч, что на 5 банов меньше.