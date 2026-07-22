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logos.press.md logologos
22 Июля 2026, 21:59
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В Молдове обрушились оптовые цены на арбузы

К середине текущей недели на оптовых рынках молдавских городов оптовые цены на арбузы не превышают 5-6 леев/кг. Тогда как в конце прошлой рабочей недели цена составляла 7-9 леев/кг.

В Молдове обрушились оптовые цены на арбузы.
В Молдове обрушились оптовые цены на арбузы.

То есть, менее чем за неделю, судя по ценовому мониторингу EastFruit, оптовая цена на арбузы в Молдове упала с самого высокого до самого низкого уровня для начала последней декады июля в пятилетии. При этом в Украине цены еще ниже, передает logos-pres.md

Операторы плодового рынка Молдовы объясняют резкое удешевление арбузов их массовым созреванием во многих районах традиционного бахчеводства и, соответственно, стремительным ростом предложения этого товара на местном рынке. Сходная ситуация отмечается и на украинском рынке. В прошлом году в начале июля был непродолжительный период, когда арбузы из Молдовы поставлялись в приграничные области Украины. Этот фактор какое-то время поддерживал цена на молдавские арбузы на сравнительно высоком уровне. В нынешнем году экспорта нет — и не предвидится, а внутренний рынок уже затоварен. 

Еще один фактор давления на цены – увеличение площади плантаций арбуза в нынешнем году по сравнению с прошлым примерно на 15-20%. По экспертным оценка, в нынешнем году плантации арбуза в Молдове занимают 2-2,5 тыс. га.

Источник
logos.press.md logologos
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