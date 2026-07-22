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logos.press.md logologos
22 Июля 2026, 19:34
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В Молдове обновят систему государственной помощи предприятиям

Правительство одобрило законопроект, который вводит новые процедуры согласования государственной помощи, создает единый реестр поддержки de minimis и должен сделать распределение средств более понятным для бизнеса и инвесторов.

В Молдове обновят систему государственной помощи предприятиям.
В Молдове обновят систему государственной помощи предприятиям.

Изменения направлены на дальнейшее сближение молдавской системы государственной помощи с правилами Европейского союза. Для бизнеса это означает более понятные процедуры получения поддержки и единые требования к ее предоставлению, передает logos-pres.md

Законопроект предусматривает несколько изменений в механизме предоставления государственной помощи предприятиям. 

Одним из ключевых нововведений станет процедура предварительного уведомления (prenotificare), которая позволит заранее обсуждать меры государственной поддержки до их официального утверждения. 

В отдельных случаях закон также предусматривает возможность так называемого «молчаливого согласования» (tacit authorization), если соблюдены установленные условия. 

По оценке правительства, эти изменения позволят повысить предсказуемость для инвесторов и улучшить контроль за использованием государственных средств. 

Появится единый реестр помощи de minimis 

Еще одним нововведением станет создание Центрального реестра помощи de minimis в составе государственной информационной системы «Реестр государственной помощи». В нем будут аккумулироваться сведения обо всех случаях предоставления предприятиям государственной поддержки небольшого объема. 

Это позволит контролировать соблюдение установленных законодательством лимитов и повысить прозрачность распределения помощи. В качестве примера нового подхода правительство приводит уже действующую региональную схему государственной помощи инвестициям в обрабатывающую промышленность. 

Она предусматривает прямую финансовую поддержку предприятий, реализующих инвестиционные проекты, и основана на прозрачных критериях отбора, а также дифференцированных уровнях поддержки в зависимости от региона. 

Как отмечают авторы инициативы, обновленные правила должны обеспечить государственным органам более четкие процедуры предоставления помощи, а предприятиям — большую предсказуемость при обращении за государственной поддержкой.

Источник
logos.press.md logologos
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