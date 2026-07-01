theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Infotag.md logoInfotag
7 Июля 2026, 07:27
6
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

С начала года почти 400 предприятий получили гранты на общую сумму в 90 млн леев

Об этом на Национальном радио сообщил заместитель директора Организации по развитию предпринимательства (ODA) Вадим Индоиту.

С начала года почти 400 предприятий получили гранты на общую сумму в 90 млн леев.
С начала года почти 400 предприятий получили гранты на общую сумму в 90 млн леев.

По его словам, во втором квартале 2026 г. организация предоставила гранты на  67,8 млн леев 275 компаниям, пишет infotag.md

В настоящее время компании, получившие гранты, обеспечивают более 1 250 рабочих мест. В организации полагают, что с помощью предоставленных грантов их получатели создадут еще около 800 новых рабочих мест.

Треть инвестиций приходится на обрабатывающую промышленность, за ней следует сельскохозяйственный сектор с 18%, и сфера информационных и коммуникационных технологий с 15%. Другие средства направляются на гостиничный и ресторанный бизнес, образование, отдых и досуг, а также на производство и поставку энергии, транспорт и хранение. 

«При помощи программ, которыми управляет Организация, мы стремимся оказать прямое влияние на конкурентоспособность экономики и создание рабочих мест», - отметил Индоиту.

Средства для предоставления грантов поступают из государственного бюджета, а также от внешних партнеров Республики Молдова. Евросоюз вносит свой вклад через Программу реформ для Молдовы. Финансирование также предоставляется в рамках проекта «Сильные предприятия и коммуны для Молдовы». Он финансируется Федеральным министерством экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ) и правительством Швейцарии.

Источник
Infotag.md logoInfotag
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте