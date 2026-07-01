С начала года почти 400 предприятий получили гранты на общую сумму в 90 млн леев.

Об этом на Национальном радио сообщил заместитель директора Организации по развитию предпринимательства (ODA) Вадим Индоиту.

По его словам, во втором квартале 2026 г. организация предоставила гранты на 67,8 млн леев 275 компаниям, пишет infotag.md

В настоящее время компании, получившие гранты, обеспечивают более 1 250 рабочих мест. В организации полагают, что с помощью предоставленных грантов их получатели создадут еще около 800 новых рабочих мест.

Треть инвестиций приходится на обрабатывающую промышленность, за ней следует сельскохозяйственный сектор с 18%, и сфера информационных и коммуникационных технологий с 15%. Другие средства направляются на гостиничный и ресторанный бизнес, образование, отдых и досуг, а также на производство и поставку энергии, транспорт и хранение.

«При помощи программ, которыми управляет Организация, мы стремимся оказать прямое влияние на конкурентоспособность экономики и создание рабочих мест», - отметил Индоиту.

Средства для предоставления грантов поступают из государственного бюджета, а также от внешних партнеров Республики Молдова. Евросоюз вносит свой вклад через Программу реформ для Молдовы. Финансирование также предоставляется в рамках проекта «Сильные предприятия и коммуны для Молдовы». Он финансируется Федеральным министерством экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ) и правительством Швейцарии.