Счетная палата: В Минэнерго Молдовы выявлены ошибки на сотни миллионов леев,

Речь идёт об ошибках в управлении, неполной инвентаризации некоторых активов и неясностях в администрировании фондов энергетических проектов, пишет rupor.md

Согласно отчёту, министерство некорректно отразило в бухгалтерском учёте стоимость активов, находящихся под управлением государственного предприятия Moldelectrica. Из-за этого в документах указаны суммы ниже реальной стоимости имущества, а разница превышает 650 миллионов леев. Также отмечается, что часть государственных активов была ошибочно включена в уставной капитал Moldelectrica, хотя по закону они должны оставаться государственной собственностью.

Счётная палата также указала на проблемы в управлении средствами в сфере энергоэффективности: Национальный центр устойчивой энергетики не учёл корректно все суммы к получению и задолженности, из-за чего не были отражены около 67 миллионов леев. Кроме того, сети природного газа до сих пор не полностью инвентаризированы и не имеют чёткой документации о собственности, несмотря на то, что часть из них построена за счёт государственных средств. Также отмечаются значительные задержки в реформировании энергетического сектора, запланированном ещё на 2019 год.