Почти 500 млн леев инвестиций не освоены из-за ошибок в планировании бюджета.

Об этом говорится в отчёте Счётной палаты по исполнению государственного бюджета, представленном 26 мая, передает moldova1.md

Всего в 2025 году на реализацию 64 инвестиционных проектов было предусмотрено 2,2 млрд леев. Однако в течение года из плана исключили 23 проекта на сумму 497,2 млн леев, а также добавили ещё 20 проектов на 77,9 млн леев.

Аудиторы отмечают, что значительная часть проблем связана с нарушениями нормативной базы, нехваткой специалистов и слабой способностью к планированию. Также фиксируются случаи принятия новых проектов без соблюдения установленных процедур оценки их соответствия.

«Это свидетельствует о наличии недостатков в процессе планирования капитальных расходов, вызванных исключением и изменением значительного числа проектов. Кроме того, 11 новых проектов были приняты к финансированию с нарушением законодательства. В результате была пропущена стадия оценки и определения их соответствия группой по капитальным инвестициям Министерства финансов — ключевой этап включения новых проектов в бюджет», — заявила глава Генерального управления аудита Счётной палаты Ольга Поянэ.

По данным Счётной палаты, эффективность реализации инвестиций на уровне центральных органов власти остаётся низкой из-за отсутствия специализированных подразделений, дефицита квалифицированного персонала и некачественной подготовки технико-экономических обоснований.

В Министерстве финансов признают наличие проблем на этапе оценки проектов. Министр Андриан Гаврилицэ заявил, что действующая система оценки носит частично субъективный характер и не всегда влияет на приоритетность проектов.

«С учётом практики некоторых европейских стран, определение соответствия проектов фактически завершается на этапе проверки документации. Это субъективный процесс, не добавляющий реальной ценности. Все проекты, прошедшие оценку, в итоге признаются соответствующими и включаются в систему. То, что мы субъективно ставим оценки от семи до десяти, не влияет на приоритетность проектов», — заявил министр.

Он отметил, что в рамках реформы была пересмотрена система отбора и оценки инвестиционных инициатив. По словам министра, в каждом ведомстве созданы специализированные подразделения, отвечающие за подготовку и сопровождение проектов.

Власти рассчитывают, что новая система позволит повысить качество планирования и обеспечить более эффективное использование средств капитальных инвестиций в будущем.