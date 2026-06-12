Государство планирует обложить налогом денежные подарки, полученные вне семьи.

Эта мера включена в проект налоговой реформы, разработанный Министерством финансов, и направлена на расширение налоговой базы за счёт включения денежных подарков в категорию облагаемого дохода, сообщает bani.md

Согласно документу, исключение составят только подарки, полученные от родственников первой степени родства, а также переводы между супругами. Во всех остальных случаях получатель подарка будет обязан задекларировать доход и уплатить соответствующий налог.

В настоящее время денежные подарки физическим лицам считаются необлагаемым доходом. Однако Министерство финансов утверждает, что действующий режим создаёт возможности для уклонения от налогов путём оформления доходов как подарков.

Авторы проекта считают, что новая норма должна предотвратить использование подарков как инструмента ухода от налогообложения, расширить налоговую базу и обеспечить более справедливый подход к различным видам доходов. Кроме того, мера должна повысить прозрачность движения денежных средств и снизить возможности скрытия налогооблагаемых доходов.

Также важное изменение касается подарков, предоставляемых компаниями физическим лицам. Если ранее налоговые обязательства в основном ложились на плательщика, то теперь предлагается, чтобы получатель сам декларировал сумму и уплачивал налог через годовую налоговую декларацию.

Реформа является частью более широкого пакета мер, направленных на сокращение налоговых льгот и расширение круга облагаемых доходов. В этот список также входят определённые доходы от капитала, старые дивиденды и другие поступления, которые в настоящее время имеют льготный налоговый режим.