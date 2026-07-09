В Молдове накопительные мощности электроэнергии могут удвоиться к концу года.

Министерство энергетики отреагировало на опасения экспертов о том, что многим производителям возобновляемой энергии «грозит банкротство из-за отсутствия мощностей для хранения электроэнергии и ограничений на ее поставку в сеть».

Как сообщила пресс-служба министерства, власти уже «предприняли ряд мер в поддержку возобновляемой энергетики и новые правила электроэнергетического рынка создают условия для следующего этапа развития отрасли», передает infotag.md

Согласно сообщению, разница между производством в течение дня и потреблением в пиковые часы является причиной того, почему инвестиции в аккумуляторные батареи приобретают все большее значение. Это проблема не только Молдовы – многие страны периодически сталкиваются с временными ограничениями на производство энергии из возобновляемых источников, параллельно с ускоренными инвестициями в аккумуляторные батареи и другие решения для повышения гибкости энергоснабжения.

«Именно по этому пути сегодня идет вся Европа. И правительство Молдовы приняло и продвигает ряд беспрецедентных мер по стимулированию инвестиций в системы хранения энергии. Эти меры включают налоговые льготы для инвестиций в аккумулирующие мощности, устранение бюрократических барьеров и упрощение процедур получения разрешений, в том числе отмену обязанности разработки детальных градостроительных планов. Параллельно, совместно с Организацией по развитию предпринимательства, разрабатывается новый инструмент гарантирования кредитов для проектов в области хранения энергии», - сообщили в министерстве.

Его представители утверждают, что инвесторы уже поняли сигналы рынка. В Молдове установлено около 330 МВт∙ч накопительных мощностей, и к концу этого года их объем может достигнуть 600 МВт∙ч. Такие темпы «подтверждают, что рынок реагирует на новые условия и что инвесторы адаптируют свои проекты, чтобы извлечь выгоду из энергии, производимой в часы пик».