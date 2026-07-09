Минэнерго опровергло сообщения о профиците электроэнергии в Молдове.

Молдова не производит больше электроэнергии, чем потребляет. Временный профицит возникает лишь в отдельные часы, когда солнечные электростанции увеличивают выработку при благоприятных погодных условиях.

Об этом заявило Министерство энергетики в связи с появившейся в публичном пространстве информацией о том, что новые правила работы рынка электроэнергии и возможные очень низкие или отрицательные цены могут негативно повлиять на инвестиции в возобновляемые источники энергии, передаёт ipn.md

В Министерстве энергетики подчеркнули, что Республика Молдова по-прежнему импортирует электроэнергию для покрытия внутреннего потребления. В вечерние часы спрос остается высоким, а разница между дневной выработкой и потреблением в часы пик подтверждает необходимость развития систем хранения энергии.

По данным ведомства, электроэнергию, произведенную в периоды низкого потребления, можно накапливать и использовать позже, когда спрос возрастает, а стоимость закупки становится выше. Именно поэтому развитие накопительных мощностей рассматривается как одно из ключевых направлений модернизации энергетического сектора.

По информации Министерства энергетики, в настоящее время в Республике Молдова установлены мощности хранения энергии объемом около 330 МВт·ч. До конца года этот показатель может увеличиться примерно до 600 МВт·ч, что позволит эффективнее использовать электроэнергию, произведенную из возобновляемых источников.