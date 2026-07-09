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ipn
9 Июля 2026, 08:02
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Минэнерго опровергло сообщения о профиците электроэнергии в Молдове

Молдова не производит больше электроэнергии, чем потребляет. Временный профицит возникает лишь в отдельные часы, когда солнечные электростанции увеличивают выработку при благоприятных погодных условиях.

Минэнерго опровергло сообщения о профиците электроэнергии в Молдове.
Минэнерго опровергло сообщения о профиците электроэнергии в Молдове.

Об этом заявило Министерство энергетики в связи с появившейся в публичном пространстве информацией о том, что новые правила работы рынка электроэнергии и возможные очень низкие или отрицательные цены могут негативно повлиять на инвестиции в возобновляемые источники энергии, передаёт ipn.md

В Министерстве энергетики подчеркнули, что Республика Молдова по-прежнему импортирует электроэнергию для покрытия внутреннего потребления. В вечерние часы спрос остается высоким, а разница между дневной выработкой и потреблением в часы пик подтверждает необходимость развития систем хранения энергии.

По данным ведомства, электроэнергию, произведенную в периоды низкого потребления, можно накапливать и использовать позже, когда спрос возрастает, а стоимость закупки становится выше. Именно поэтому развитие накопительных мощностей рассматривается как одно из ключевых направлений модернизации энергетического сектора.

По информации Министерства энергетики, в настоящее время в Республике Молдова установлены мощности хранения энергии объемом около 330 МВт·ч. До конца года этот показатель может увеличиться примерно до 600 МВт·ч, что позволит эффективнее использовать электроэнергию, произведенную из возобновляемых источников.

Источник
ipn
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