В Молдове начнут по-новому рассчитывать минимальную зарплату.

Документ, разработанный Министерством труда, обяжет правительство, профсоюзы и патронаты пересматривать размер выплат не реже одного раза в год, сообщает пресс-служба парламента. Главным новшеством станет внедрение европейских стандартов, согласно которым минимальная зарплата должна составлять около половины от средней прогнозируемой зарплаты по экономике, передает rupor.md

Новые правила призваны гарантировать работникам справедливый доход, который напрямую зависит от стоимости жизни, производительности труда и общих темпов роста заработных плат в стране. Это поможет сократить уровень бедности среди официально трудоустроенных граждан. Помимо этого, закон будет поощрять коллективные переговоры между работодателями и профсоюзами на разных уровнях, чтобы реальные оклады на предприятиях превышали установленный государством минимум и соответствовали рыночным условиям. Документ вступит в силу сразу после его принятия и публикации в Официальном мониторе.

Ранее, по данным Национального бюро статистики, в первом квартале 2026 года среднемесячная брутто-зарплата в Молдове увеличилась на 9,7% в годовом выражении и достигла 16 000 леев. При этом реальные заработки граждан выросли на 4,3%, что означает, что доходы населения увеличиваются быстрее уровня инфляции. Позитивным фактором для экономики стало и расширение рынка труда: число официально занятых граждан в бюджетных и коммерческих структурах выросло на 1,7%.

В то же время в стране сохраняется колоссальный разрыв в доходах между различными отраслями. Меньше всего в Молдове по-прежнему зарабатывают в сельском, лесном и рыбном хозяйстве (10,2 тысячи леев), а также в сфере общепита и гостиничного бизнеса (11,3 тысячи леев). В это же время лидерами по доходам остаются специалисты из сферы информационных технологий и связи, чьи средние зарплаты составляют 39,3 тысячи леев, что почти в два с половиной раза выше среднереспубликанского показателя.