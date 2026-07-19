С учетом инфляции реальные зарплаты бюджетников в Молдове сократились на 12%.

В первом квартале 2026 года средняя зарплата в бюджетном секторе снизилась на 6,8% по сравнению с предыдущим кварталом и составила 13 287 леев до вычета налогов.

С учетом инфляции в 5,24% реальное снижение достигло 12%. Такие данные опубликовало Национальное бюро статистики, передает rupor.md

В реальном секторе средняя зарплата составила 16 909 леев. По сравнению с предыдущим кварталом она уменьшилась на 1% в номинальном выражении, а с учетом инфляции на 6,24%. Однако, если сравнивать данные с аналогичным кварталом прошлого года, зарплаты в бюджетном секторе выросли на 3,7%, а в реальном на 11,4%.

Средняя месячная зарплата по стране до вычета налогов составила 15 987 леев. Это на 9,7% больше чем за аналогичный период прошлого года, но по сравнению с прошлым кварталом, показатель снизился на 2,3%.

Несмотря на 10-процентное квартальное снижение в сфере производства и поставке электроэнергии, газа и тепла, зарплаты все еще остаются на втором месте по величине в среднем 22 644 леев. Первое место по размеру зарплат занимает сфера IT с суммой 39 374 леев, а третье производство и поставка электроэнергии, газа и тепла 22 644 леев.

Самые низкие зарплаты отмечены в сельском, лесном хозяйстве и рыболовстве 10 246 леев, гостиницах и ресторанах 11 331 леев и в сфере искусства, отдыха и развлечений 12 148 леев.

Также, по сравнению с прошлым кварталом, снизились зарплаты в сферах здравоохранения на 9,6% и в добывающей промышленности на 7%. А наибольший рост зафиксирован в сфере административного обслуживания и вспомогательной деятельности – на 43% и в IT на 6%.