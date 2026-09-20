В Молдове наблюдается кредитный бум: банки выдали более 7 млрд леев за август.

Банки Республики Молдова в августе 2026 года выдали новые кредиты на общую сумму 7,24 млрд леев, согласно данным Национального банка Молдовы.

Почти две трети финансирования — 64,4% — пришлось на бизнес, а 35,6% — на физических лиц, передает bani.md

В денежном выражении компании и лица, занимающиеся экономической деятельностью, привлекли около 4,66 млрд леев, тогда как население взяло кредиты примерно на 2,58 млрд леев.

Наиболее значительной категорией в бизнес-секторе стали нефинансовые коммерческие предприятия. В августе они взяли новые кредиты в леях на сумму 2,359 млрд леев при средней номинальной процентной ставке 8,58%. Объем кредитов в иностранной валюте составил 1,617 млрд леев, а средняя ставка — 5,02%.

Организации небанковского финансового сектора получили кредиты на 320 млн леев в национальной валюте при средней ставке 8,32%, а также эквивалент 107 млн леев в иностранной валюте по ставке 5,55%.

Физические лица, занимающиеся экономической деятельностью, получили новые кредиты в леях на 75 млн леев при средней ставке 9,41%. Объем валютных кредитов составил около 2 млн леев при номинальной ставке 6,01%.

Среди кредитов населению крупнейшую долю по объему по-прежнему занимали потребительские. В августе физические лица взяли такие кредиты в леях на 1,572 млрд леев при средней ставке 10,96%.

Объем новых ипотечных кредитов составил 975 млн леев, а средняя номинальная процентная ставка — 8,07%.

Данные НБМ показывают, что в структуре потребительских и ипотечных кредитов в леях наибольшая доля пришлась на потребительские кредиты сроком от двух до пяти лет. Их объем составил 1,403 млрд леев, а средняя процентная ставка — 10,88%.

Потребительские кредиты сроком до 12 месяцев составили 58 млн леев при средней ставке 11,25%, а кредиты сроком от одного до двух лет — 84 млн леев при ставке 10,82%.

Самыми дорогими оказались потребительские кредиты сроком более пяти лет: их объем составил 26 млн леев, а средняя номинальная процентная ставка достигла 14,79%.